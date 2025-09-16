Как правильно ссориться с мужем? Психологи знают ответ

Почему между супругами случаются ссоры? Почему у женщин и мужчин часто возникает чувство будто один партнер совсем не слышит и не понимает другого? Как правило, мужчины и женщины не сознают, что они абсолютно разные! И на этом и строятся взаимоотношения с противоположным полом: разные в физиологическом, психологическом, социальном и других аспектах. Поэтому эмоциональные потребности обоих тоже будут различны.

Мы решили выяснить, как научиться любить друг друга и как правильно ссориться, чтобы после ссоры ваши чувства были еще ярче? На эти и другие вопросы ответит Юлия Егорова — педагог-психолог, семейный психолог.

Люби меня, как я тебя

В семейных отношениях каждый старается дать другому то, чего ждет и хочет сам — в этом и заключается главный источник конфликтов. Непонимание того, что действительно нужно партнеру является самым основным источником повседневных бытовых ссор.

Мужчины и женщины абсолютно по-разному чувствуют любовь и, соответственно, проявляют ее по-своему. Например, женщина думает, что проявляет любовь, когда задает мужу миллион заботливых вопросов, смахивает крошки с его лица в гостях, гладит его по голове. А для мужчины это может оказаться неприятным, он почувствует себя «под колпаком» и отдалится.

В свою очередь, мужчина, видя, что у женщины был трудный день и она пребывает в плохом расположении духа, непременно оставит ее наедине со своими чувствами, потому что хотел бы этого сам, однако, женщине в таком состоянии как раз наоборот требуется повышенное внимание, забота и поддержка любимого мужчины.

Мужчины с Марса, женщины с Венеры?

Итак, чтобы избежать непонимания и ссор, необходимо знать наиболее важные мужские и женские потребности в любви. Как только возникает острая ситуация, каждый должен продиагностировать себя на предмет того, правильную ли любовь он дает своему партнеру.

Первоочередные потребности женщин: забота, понимание, уважение, преданность, признание, подкрепление уверенности в себе.

Первоочередные потребности мужчин: доверие, принятие его таким, какой он есть, признательность, восхищение, одобрение, поощрение. Очень важно запомнить все двенадцать потребностей и разделять их на мужские и женские в различных ситуациях.

Почему мы ссоримся?

Итак, мы рассмотрели основные эмоциональные потребности, которые являются одной из основных причин конфликтов в супружеских парах. Второй причиной, по значимости является проявление негативных эмоций. По своей природе эмоции являются признаком жизни, признаком взаимодействия между живыми существами. Мы привыкли разделять эмоции на негативные и позитивные, однако, в нашей психике они не делятся.

В каких случаях человек может проявить всю силу негативных эмоций? Первое – это когда есть проблема, второе — когда человек чувствует себя в полной безопасности. Проявление негативных эмоций у мужчин и женщин также происходит по-разному. К примеру, возьмем проявление негативных эмоций у мужчин. Многие из вас уже слышали о «пещере» и об эффекте «резиновой ленты». Что это значит? Пребывая в плохом настроении, заботах, проблемах или, например, после сильнейшей ссоры мужчина, как правило, стремится уйти, закрыться. Главная его цель — остаться наедине с самим собой и полностью погрузиться в проблему. Сосредоточив все свое внимание на проблеме, мужчина остывает от эмоций и находит пути решения. Очень важно в такой момент не бежать за ним вслед, не кричать ему, не требовать разговора, а просто оставить его одного. Это будет самое настоящее проявление большой любви к нему.

Мужчина обязательно оценит, если женщина поймет, примет и использует умение оставлять его в покое.

Эффект «резиновой ленты» тоже довольно прост в применении, но не так прост в принятии. Эластичная резиновая лента представляет свой цикличный характер личной жизни мужчины. Цикл этот включает три этапа: прилегание, оттягивание и возвращение. Таким образом, становится вполне понятно почему женщина иногда чувствует, что мужчина отдаляется, чем вызывает ее постоянные назойливые вопросы типа «мне кажется, мы отдалились друг от друга и ты не любишь меня как прежде».

Мудрая женщина понимает, что чем дальше натянется резиновая лента, тем сильнее и быстрее она возвратится на свое место.

Женские слезы

Теперь рассмотрим проявление негативных эмоций у женщин, которое гораздо чаще в семейной жизни вызывает ссоры и недопонимание. Эмоциональное состояние женщин часто сравнивают с волной. Когда женщине действительно хорошо, у нее прекрасное настроение, все отношения в окружающими гармоничны – это похоже на гребень волны, она находится на вершине своего настроения. Дальше волна потихоньку начинает спадать и медленно, спокойно волна переходит в самую низкую точку, где и совершается так называемая эмоциональная очистка.

Мужчина становится действительно по-настоящему счастливым только тогда, когда счастлива его женщина! Если женщина сияет счастьем, восхищением, любовью, он считает, что виноват в этом только он. Когда женщина находится в эмоциональном спаде, мужчина тоже чувствует, что в этом виноват лишь он. Поэтому многие женщины начинают подавлять негативные эмоции дабы не обидеть любимого человека.

Дорогие женщины, именно этоа приводит к онкозаболеваниям! Именно скопление не пережитых негативных эмоций является главным источником всех женских болезней!

Очень важно правильно переживать негативные эмоции, при этом не травмируя психику мужчины.

Как правильно ссориться с мужем?

Итак, каким образом можно проходить момент эмоционального спада? Во-первых, это подготовить окружающих ко дню вашего спуска с «гребня волны». Для этого заведите небольшой блокнот-календарь, где вы каждый день будете прописывать все свои эмоциональные переживания. Позитивные, негативные, нейтральные, пишите все, что считаете нужным

Даже если вам кажется, что нечего написать, все равно постарайтесь в течении дня быть внимательной к себе. Это является и средством повышения самооценки. Подытожив результаты, вы сможете наглядно увидеть вашу волновую статистику настроения и даже показать ее мужу.

Расскажите мужу, как важно проявлять и негативные эмоции. Если женщина сознательно блокирует поток негативных эмоций, тем самым блокирует и возможность переживать позитивные ощущения, быть счастливой. Она отдаляется от близкого человека, закрывается и ее чувства остывают.

Поэтому перед моментом вашего «спуска с гребня волны» заранее предупредите мужа об этом и извинитесь. Это его повеселит, и он будет благосклоннее относиться к вашим переживаниям. Вы можете обнадежить его тем, что если он будет спокойно относиться к вашим негативным эмоциям, то их проявление с каждым разом будет сглаживаться и невероятные, взрывающие мозг истерики чудесным образом, благодаря силе и выносливости мужа, превратятся в небольшие капризы!