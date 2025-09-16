Лучшее из японской кухни: чем отличаются суши от роллов?

Если раньше японская кухня считалась экзотической, то сейчас суши и роллы стали одной из классических опций для романтического ужина, праздников или домашнего перекуса.

Сегодня у популярных «роллов» с сырными шапочками из доставки нет ничего общего с японскими стандартами — любителям вкусно поесть не всегда важны детали. Поэтому несмотря на известность, многие путаются при попытке понять, что суши, а что уже роллы.

Если интересно, чем отличаются суши от сашими и роллов, то есть универсальная шпаргалка для новичков в японской кухне.

Разница между роллами и суши

Суши — традиционное японское блюдо из брусочка приправленного риса, васаби и ломтика рыбы, морепродуктов или яичного омлета, например. Иногда все закрепляется листом нори (водорослей) для прочности конструкции и дополнительного вкуса. Их легко узнать по продолговатой форме и крупному куску рыбы (или другого продукта) сверху.

Роллы (в Японии — маки) — разновидность суши, которая переводится как «свернутые в ролл суши». По крупному листу нори равномерно распределяют рис, а затем в центр выкладывают начинку. В классических японских вариантах маки обычно миниатюрные, а внутри них чаще рыба, огурец и авокадо. Но есть и варианты крупнее, например, футомаки.

Да, роллы эволюционировали: бывают даже с творожным сыром или те, что в конце их либо жарят во фритюре (горячие роллы), либо запекают в духовке, чтобы создать сырно-соусную шапку (запеченные роллы).

Суши или роллы?

Если суши всегда идут в формате брусочков, то роллы — их свернутый формат. Плюс, вторые — не только нарезанный «рулет»: в Японии распространены тэмаки суши, когда начинку заворачивают в лист нори и получается своеобразный конус.

Есть разница в порциях: суши продают поштучно или в паре, то роллы сетами от целой разрезанной порции на 6 или 8 кусочков.

Суши сохраняют чистоту свежести рыбы и баланс вкуса, а с роллами не боятся экспериментировать, поэтому сочетают различные начинки и способы термической обработки.

Чем отличаются сашими и суши?

В меню японских ресторанов и доставок или фильмах и аниме показывают, как на стол ставят блюдо с равномерными кусками сырой рыбы — это и есть сашими.

Сашими славится свежестью морепродуктов, поэтому его заказывают, когда хотят чистый вкус без риса и дополнительных ингредиентов, кроме соевого соуса. Из популярных вариантов: лосось, тунец, осьминог, морские гребешки и ежи, креветки, кальмары и говядина вагю.

Рядом с суши часто можно увидеть гунканы, которые отличаются от собратьев формой, которое делает такой вариант блюда сочнее. Гунканы всегда обернуты листом нори с завышенными бортиками сверху, что позволяет добавить жидкую начинку.

Распространенные варианты — с икрой, икрой морского ежа, нарезанными морепродуктами от лосося до креветок в соусе.

Как правильно есть суши и роллы?

Правило, которое не отличается нигде, — съедать все за один укус. Суши и кусочки роллов сделаны так, чтобы их было удобно съесть и не испачкаться (конечно, некоторые могут с этим поспорить, но речь о классике).

Суши, ролл и кусочек сашими нужно опускать в соевый соус лишь немного и желательно со стороны рыбы, если в блюде также есть рис. В суши уже есть васаби, поэтому наш вариант с размешиванием приправы в соусе спорен. Также для очищения вкусовой палитры используется маринованный имбирь, который всегда подают в сете к каждому блюду.

Знание правил облегчает понимание сути блюд и культуры кухни, но помните, что это лишь еда, поэтому выбирайте удобный способ и вкусные варианты роллов: чистую минималистичную классику или пикантные острые сырные шапочки и начинку.