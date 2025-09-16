Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лучшее из японской кухни: чем отличаются суши от роллов? 0 203

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Лучшее из японской кухни: чем отличаются суши от роллов?

Если раньше японская кухня считалась экзотической, то сейчас суши и роллы стали одной из классических опций для романтического ужина, праздников или домашнего перекуса.

Сегодня у популярных «роллов» с сырными шапочками из доставки нет ничего общего с японскими стандартами — любителям вкусно поесть не всегда важны детали. Поэтому несмотря на известность, многие путаются при попытке понять, что суши, а что уже роллы.

Если интересно, чем отличаются суши от сашими и роллов, то есть универсальная шпаргалка для новичков в японской кухне.

Разница между роллами и суши

Суши — традиционное японское блюдо из брусочка приправленного риса, васаби и ломтика рыбы, морепродуктов или яичного омлета, например. Иногда все закрепляется листом нори (водорослей) для прочности конструкции и дополнительного вкуса. Их легко узнать по продолговатой форме и крупному куску рыбы (или другого продукта) сверху.

Роллы (в Японии — маки) — разновидность суши, которая переводится как «свернутые в ролл суши». По крупному листу нори равномерно распределяют рис, а затем в центр выкладывают начинку. В классических японских вариантах маки обычно миниатюрные, а внутри них чаще рыба, огурец и авокадо. Но есть и варианты крупнее, например, футомаки.

Да, роллы эволюционировали: бывают даже с творожным сыром или те, что в конце их либо жарят во фритюре (горячие роллы), либо запекают в духовке, чтобы создать сырно-соусную шапку (запеченные роллы).

Суши или роллы?

Если суши всегда идут в формате брусочков, то роллы — их свернутый формат. Плюс, вторые — не только нарезанный «рулет»: в Японии распространены тэмаки суши, когда начинку заворачивают в лист нори и получается своеобразный конус.

Есть разница в порциях: суши продают поштучно или в паре, то роллы сетами от целой разрезанной порции на 6 или 8 кусочков.

Суши сохраняют чистоту свежести рыбы и баланс вкуса, а с роллами не боятся экспериментировать, поэтому сочетают различные начинки и способы термической обработки.

Чем отличаются сашими и суши?

В меню японских ресторанов и доставок или фильмах и аниме показывают, как на стол ставят блюдо с равномерными кусками сырой рыбы — это и есть сашими.

Сашими славится свежестью морепродуктов, поэтому его заказывают, когда хотят чистый вкус без риса и дополнительных ингредиентов, кроме соевого соуса. Из популярных вариантов: лосось, тунец, осьминог, морские гребешки и ежи, креветки, кальмары и говядина вагю.

Рядом с суши часто можно увидеть гунканы, которые отличаются от собратьев формой, которое делает такой вариант блюда сочнее. Гунканы всегда обернуты листом нори с завышенными бортиками сверху, что позволяет добавить жидкую начинку.

Распространенные варианты — с икрой, икрой морского ежа, нарезанными морепродуктами от лосося до креветок в соусе.

Как правильно есть суши и роллы?

Правило, которое не отличается нигде, — съедать все за один укус. Суши и кусочки роллов сделаны так, чтобы их было удобно съесть и не испачкаться (конечно, некоторые могут с этим поспорить, но речь о классике).

Суши, ролл и кусочек сашими нужно опускать в соевый соус лишь немного и желательно со стороны рыбы, если в блюде также есть рис. В суши уже есть васаби, поэтому наш вариант с размешиванием приправы в соусе спорен. Также для очищения вкусовой палитры используется маринованный имбирь, который всегда подают в сете к каждому блюду.

Знание правил облегчает понимание сути блюд и культуры кухни, но помните, что это лишь еда, поэтому выбирайте удобный способ и вкусные варианты роллов: чистую минималистичную классику или пикантные острые сырные шапочки и начинку.

Читайте нас также:
#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 157
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 123
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 167
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 180

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 22
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 26
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 72
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 60
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 66
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 50
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 22
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 26
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 72

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео