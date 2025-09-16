Надо ли замачивать орехи перед употреблением

Сегодня в интернете есть много советов о том, как обрабатывать орехи перед употреблением. Научно доказанных объяснений нет, поэтому опираться пока что стоит только на опыт других.

Основной причиной, по которой орехи стоит замачивать, стала возможность снизить уровень антинутриентов. Среди них, например, фитаты. Это вещества, которые образуют нерастворимые соединения с другими полезными составляющими орехов — железом, цинком и магнием. Такое сочетание с фитатами делает невозможным усвоением компонентов, которые так нам нужны.

Также замачивание в горячей воде искусственно запускает процесс прорастания, в ходе которого активируются ферменты, расщепляющие белки и жиры. Такая форма делает их более простыми для усвоения.

Источник: woman