Омлет без жарки: как приготовить полезный завтрак без усилий

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2025
1001sovet
Омлет без жарки: как приготовить полезный завтрак без усилий

Этот метод позволяет наслаждаться любимым блюдом без лишних хлопот.

Омлет - это быстрый, вкусный и простой завтрак или обед. Но мытье сковороды после него может испортить все настроение. Оказывается, есть способ, который не только экономит время, но и делает блюдо более полезным. И для него не нужна сковородка. Как приготовить идеальный омлет всего за минуту, объясняет Daily Express.

Эксперт Эгна Перес утверждает, что приготовление омлета в микроволновой печи имеет "реальные преимущества, кроме скорости", и может быть значительно полезнее для здоровья.

Этот метод позволяет наслаждаться любимым блюдом без лишних хлопот. По словам Эгни, микроволновка "экономит время, упрощает процесс и даже повышает пользу для здоровья".

Почему микроволновка лучше сковороды?

На сайте Caring Minds United (CMU) автор объясняет ключевые преимущества:

Меньше грязной посуды

Обычно вы используете только одну миску, в которой смешиваете и готовите омлет.

Польза для здоровья

Вам не нужно масло для жарки. Благодаря этому в порции омлета будет значительно меньше калорий - около 180 ккал без добавления жира.

Сохранение питательных веществ

Приготовление в микроволновке предотвращает образование "вредных соединений", которые могут возникать при жарке при высоких температурах, и лучше сохраняет витамины.

Как приготовить омлет в микроволновке: пошаговая инструкция

Попробовать этот метод очень просто. Вот что нужно делать:

  1. Разбейте яйца в миску, пригодную для микроволновой печи.

  2. Добавьте немного молока или холодной воды и щепотку соли.

  3. Тщательно взбейте смесь венчиком.

  4. Добавьте любимый тертый сыр и перемешайте.

  5. Поставьте миску в микроволновку и готовьте 50 секунд на средне-высокой мощности (примерно 800-900 Вт).

  6. Проверьте блюдо: края должны легко отходить от стенок посуды, а середина оставаться немного влажной.

  7. Если омлет еще сырой, готовьте его дополнительно короткими интервалами по 10-15 секунд, пока не достигнете желаемой консистенции.

  8. Чтобы сделать блюдо еще более питательным, Эгна советует добавить нежирный творог, шпинат или помидоры.

А это действительно полезно? Что говорят исследования

По мнению экспертов издания Healthline, микроволновые печи благодаря короткому времени приготовления и более низким температурам могут сохранять больше питательных веществ, чем, например, жарка.

