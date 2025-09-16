Baltijas balss logotype
Всё интереснее и ярче: преимущества секса в возрасте 45+

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2025
womanhit
Всё интереснее и ярче: преимущества секса в возрасте 45+
ФОТО: depositphotos

Секс после 45 лет часто окружен мифами: одни считают, что страсть угасает и пора повязать платочек и сесть на лавочку с семечками, другие думают, что тело уже не способно на яркие ощущения.

На самом деле зрелость приносит новые бонусы: уверенность в себе, эмоциональную близость и более глубокое восприятие удовольствия. Сексолог Ольга Василенко рассказала о причинах, почему сексуальная жизнь в этом возрасте может стать даже лучше, чем в 20 или 30 — кстати, вы же не думаете, что выражение про «ягодка опять» появилось просто так?

Больше уверенности и опыта

К 45 годам человек обычно хорошо знает свое тело, свои желания и границы. Это касается и мужчин, и женщин. «Нет подростковой неловкости и стремления „быть как все“ — партнеры чаще открыто говорят о своих предпочтениях и потребностях. Это делает секс более естественным, честным и насыщенным, а отношения — гармоничнее», — утверждает эксперт.

Глубокая эмоциональная близость

С возрастом сексуальные отношения становятся не только физическим, но и психологическим опытом. Партнеры чаще ценят доверие, нежность и эмоциональный контакт, что усиливает удовольствие. Секс превращается в способ укрепления отношений и поддержки друг друга, а не только в физическую разрядку.

Польза для здоровья

Секс в зрелом возрасте помогает поддерживать гормональный баланс, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и стимулирует выработку эндорфинов. «Он укрепляет иммунитет, улучшает сон и помогает справляться со стрессом. Медики отмечают, что регулярная сексуальная активность снижает риск депрессий и повышает качество жизни, а это нужно нам всем, правда?», — задается вопросом сексолог.

Снижение страха и комплексов

Зрелость дает чувство свободы от навязанных стандартов: нет давления «идеальных тел» из рекламы, меньше сравнения себя с другими. Это освобождает психику и помогает по-настоящему наслаждаться процессом. Многие отмечают, что в этом возрасте интимная жизнь становится естественнее, чем в юности.

Возможность новых открытий

В 45+ появляется интерес к новым техникам, средствам и способам близости. Это не возраст ограничений, а время экспериментов: от расширения спектра ласк до применения секс-игрушек и освоения практик осознанной интимности. Опыт и открытость помогают партнерам сделать интимную жизнь более разнообразной и насыщенной.

#секс #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
