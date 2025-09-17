4 эффективных и доступных способа борьбы с выпадением волос

Густые и здоровые волосы делают образ привлекательным как для женщин, так и для мужчин. Поэтому выпадение волос становится поводом для беспокойства и снижения уверенности в себе. К сожалению, многие не обращаются к врачу, чтобы выяснить причину. А зря — только специалист может подобрать подходящие народные средства, косметику или лекарства для конкретного случая.

Выпадение волос является естественным физиологическим процессом, поэтому расстраиваться при виде волос на расческе или одежде не стоит. Согласно статистике, каждый день человек теряет от 50 до 100 волос, что считается нормой. Как понять, что шевелюра начала редеть слишком интенсивно?

Каждый раз после расчесывания на щетке остается большой пучок волос. Волосы прядями выпадают во время мытья головы. Утром на подушке остаются пучки волос. Помимо общих симптомов облысения, существуют признаки, свойственные каждому полу в отдельности.

Так, у мужчин при данной проблеме линия роста волос отодвигается к затылку, после чего волосы выпадают на висках и макушке. У женщин шевелюра редеет в области пробора, при этом волосы начинают сечься, становятся ломкими, тонкими и теряют блеск.

Если вы обнаружили у себя признаки начинающегося облысения, вам следует обратиться к врачу-трихологу и начать лечение. Только опытный специалист определит причины вашей проблемы и посоветует народные, косметические или лекарственные средства, способные помочь в вашем случае.

Народные средства против выпадения волос

Часто для того, чтобы вновь обрести шикарную шевелюру, достаточно всего лишь прибегнуть к некоторым народным средствам против выпадения волос. Приведем несколько наиболее популярных рецептов от выпадения волос с использованием обычных продуктов, которые сможет раздобыть каждый — в ближайшей аптеке или в магазине.

* Касторовое масло

На водяной бане либо в микроволновой печи подогревают небольшое количество касторового масла, затем полученную теплую массу втирают в корни волос. Голову закутывают полотенцем на 3–5 часов, возможно — на ночь. После этого волосы тщательно промывают шампунем на основе натуральных трав. При повторении данной процедуры раз в неделю на протяжении 1–2 месяцев — облысение останавливается, волосы растут быстрее и становятся гуще.

* Лопух

Корни лопуха складывают в кастрюлю, заливают их водой и помещают в духовку, где держат до полного размягчения. После этого полученный отвар остужают и процеживают. Затем смачивают им корни волос. Если эту процедуру повторять регулярно, то наравне с выпадением волос исчезнет и перхоть. Волосы начнут расти быстрее, приобретая природный блеск.

* Соль

Раз в неделю волосы ополаскивают теплой водой без косметических средств, после чего втирают в кожу головы в течение 10–15 минут поваренную соль. Затем вновь ополаскивают голову теплой водой. В среднем после шести подобных процедур выпадение волос останавливается. Особенно эффективным данный рецепт считается для сухой кожи головы.

* Лук

В процессе лечения используют сок репчатого лука, перемешивая его с медом — в луковую кашицу кладут ложку меда. Если волосы сухие, то в смесь также добавляют ложку растительного масла. Полученную массу втирают в корни волос. Через 30 минут голову тщательно промывают сначала теплой водой, потом шампунем.

Источник: noi.md