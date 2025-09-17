Домашние сырные лепёшки на кефирной основе

Для этих сырных лепёшек потребуется минимум продуктов, которые почти всегда есть под рукой. На приготовление уйдёт не больше 15 минут, а результат — сытные, ароматные и румяные лепёшки. Домашние наверняка оценят и попросят добавки. Обязательно попробуй — тебе понравится!

Ингредиенты

1 ст. кефира

по 0,5 ч. л. соли, сахара и соды

1 ст. натертого твердого сыра

1 ст. натертой на терке ветчины или сосисок (можно также использовать творог с зеленью)

2 ст. муки

Приготовление

Добавь в кефир соль, сахар, соду. Обязательно хорошо перемешай.

Затем добавь натертый сыр и муку, замеси тесто.

Скатай из теста шар.

Затем полученное тесто раздели на четыре-шесть частей, раскатай лепешки толщиной примерно 2-3 мм, положи внутрь начинку.

Соедини края лепешки и очень аккуратно раскатай еще раз.

Разогрей растительное масло на сковороде.

Жарь сырные лепешки с двух сторон на среднем огне, накрыв крышкой.

Подавай блюдо горячим, вместе со сметаной.

Источник: pomada