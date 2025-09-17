Домашние сырные лепёшки на кефирной основе

Для этих сырных лепёшек потребуется минимум продуктов, которые почти всегда есть под рукой. На приготовление уйдёт не больше 15 минут, а результат — сытные, ароматные и румяные лепёшки. Домашние наверняка оценят и попросят добавки. Обязательно попробуй — тебе понравится!
Ингредиенты
1 ст. кефира
по 0,5 ч. л. соли, сахара и соды
1 ст. натертого твердого сыра
1 ст. натертой на терке ветчины или сосисок (можно также использовать творог с зеленью)
2 ст. муки
Приготовление
Добавь в кефир соль, сахар, соду. Обязательно хорошо перемешай.
Затем добавь натертый сыр и муку, замеси тесто.
Скатай из теста шар.
Затем полученное тесто раздели на четыре-шесть частей, раскатай лепешки толщиной примерно 2-3 мм, положи внутрь начинку.
Соедини края лепешки и очень аккуратно раскатай еще раз.
Разогрей растительное масло на сковороде.
Жарь сырные лепешки с двух сторон на среднем огне, накрыв крышкой.
Подавай блюдо горячим, вместе со сметаной.
Источник: pomada
