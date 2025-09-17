Пища для ума: какие продукты прокачают ваш мозг этой осенью

С наступлением сентября мы порой чувствуем, что вместе с листьями немного опадает и наша энергия, а голова отказывается соображать так же ясно, как летом. Это абсолютно нормально! Смена сезона, сокращение светового дня, стресс после отпуска — все это бьет по продуктивности и настроению.

Если нужно взбодрить мозг, то первое, на что стоит обратить внимание — это наша тарелка. Именно еда самый мощный и доступный инструмент, чтобы привести мозговую активность в порядок. Правильные продукты могут стать настоящим топливом для нейронов, улучшить память, концентрацию и победить осеннюю хандру. Тренер, нутрициолог, автор методики коррекции веса и питания Елена Страупе помогла разобраться, что именно нужно нашему мозгу в этот период и какие осенние продукты помогут оставаться в тонусе.

Почему мозг «ленится» осенью?

Прежде чем хвататься за кофе, энерджи-напитки, важно понять причину. Осенняя вялость и туман в голове часто вызваны тремя факторами:

Нехватка солнечного света — это приводит к снижению выработки витамина D и серотонина, главного «гормона счастья» и регулятора настроения. Изменение режима — после расслабленного лета организм с трудом входит в рабочий ритм, что повышает уровень кортизола (гормона стресса), который в избытке очень мешает ясно мыслить. Смена рациона — мы меньше едим свежих сезонных ягод и фруктов, богатых витаминами, и переходим на более тяжелую пищу.

К счастью, все это можно грамотно компенсировать с помощью питания.

Топ−5 групп продуктов для осенней прокачки мозга

Вы, наверное, удивитесь, но ваш мозг любит жир. Но не любой, а правильный. И еще он обожает глюкозу. Но не из сахарницы, а из сложных углеводов. Вот на чем нужно сделать акцент.

1. Жирная рыба и морепродукты (источники омега−3)

Это must-have для ума. Елена: «Наш мозг почти на 60% состоит из жиров, и значительная их часть это именно омега−3 жирные кислоты (особенно ДГК — докозагексаеновая кислота)». Они отвечают за:

Скорость мыслительных процессов, т. к. входят в состав оболочек нервных клеток.

Память и чтение: улучшают нейропластичность — способность мозга формировать новые нейронные связи.

Настроение: борются с воспалением и снижают симптомы депрессии.

«Ешьте дикий лосось, скумбрию, сельдь, сардины, форель. Достаточно 2—3 порции в неделю. Осенний акцент на селедку — это классический и доступный продукт. Приготовьте ее самостоятельно с луком и маслом, избегая готовых маринадов с сахаром», — советует наш эксперт.

2. Ягоды (природные антиоксиданты)

Осень не повод от них отказываться! Замороженные ягоды сохраняют до 90% пользы. Главное их богатство — флавоноиды, особенно антоцианы, которые:

Улучшают кровоснабжение мозга и защищают его от окислительного стресса, главной причины старения клеток.

Усиливают связь между нейронами, что напрямую влияет на память и внимание.

«Нужно есть чернику, голубику, клюкву, бруснику, облепиху. Сезонный акцент на облепиху — королеву осени. В ней ударная доза витамина С (для борьбы с усталостью) и серотонина (для настроения). Протертая с небольшим количеством меда или добавленная в кашу — идеальный вариант», — рассказывает нутрициолог.

3. Орехи и семена (витаминный коктейль для нейронов)

Это прекрасный перекус, который всегда должен быть под рукой. Они содержат:

Витамин Е — мощный антиоксидант, защищающий клетки мозга от повреждений.

Цинк — критически важен для работы гиппокампа — отдела мозга, отвечающего за память и эмоции.

Магний — природный релаксант, снижает тревожность и улучшает сон, а качественный сон — основа ясного ума.

Полезные жиры и белок — дают длительное чувство сытости и стабильную энергию без скачков сахара.

«Ешьте грецкие орехи (даже внешне похожи на мозг!), миндаль, фундук, тыквенные семечки (источник цинка и триптофана — предшественника серотонина). Горсти в день (около 30 г) достаточно. Выбирайте сырые или слегка подсушенные в духовке, а не жареные и соленые», — объясняет эксперт.

4. Темный шоколад (удовольствие с пользой)

Да, он тоже в списке! Но речь о какао-бобах, а не о молочном батончике. Качественный темный шоколад (от 70% какао и выше) содержит:

Флаванолы — улучшают приток крови к мозгу и усиливают его пластичность.

Кофеин и теобромин — мягко стимулируют умственную активность без резких скачков и последующего спада, как от кофе.

Магний — помогает бороться со стрессом.

«Осенний лайфхак: растворите пару кусочков такого шоколада в горячем молоке с щепоткой корицы. Получится идеальный согревающий и бодрящий напиток», — рекомендует специалист.

5. Сложные углеводы (стабильная энергия)

Мозг потребляет около 20% всей энергии организма, и главное его топливо — глюкоза. Но если мы даем ему быстрые углеводы (сахар, белый хлеб, выпечка), уровень глюкозы в крови резко подскакивает и так же резко падает, приводя к усталости и «туману в голове». Сложные углеводы усваиваются медленно, обеспечивая мозг стабильной энергией на долгое время.

Елена: «Нужно есть цельнозерновые крупы (овсянка, гречка, киноа, бурый рис), булгур, цельнозерновой хлеб, тыкву, батат, корнеплоды (морковь, свекла). Осенний акцент на тыкву — она содержит бета-каротин (превращается в витамин А), витамины группы В, С, Е, цинк и клетчатку. Делайте из нее супы-пюре, запекайте, добавляйте в кашу».

Готовое меню для ясности ума и энергии от нутрициолога

Завтрак: овсянка «Умница»

Основа: 4—5 ст. л. овсяных хлопьев долгой варки залить кипятком или молоком/растительным молоком.

Добавки: горсть замороженной черники или облепихи (добавить прямо в кашу, пока она горячая, ягоды разморозятся), 1 ч. л. семян льна или чиа, несколько грецких орехов.

Почему работает? Сложные углеводы из овсянки дают энергию, ягоды — антиоксиданты, орехи и семена — полезные жиры и белок для сытости.

Обед: салат с лососем и авокадо

Основа: листовая зелень (шпинат, руккола), 100—150 г запеченного или приготовленного на пару лосося, половинка авокадо, горсть помидоров черри.

Заправка: 1 ст. л. оливкового масла холодного отжима, лимонный сок, щепотка соли.

Гарнир: кусочек цельнозернового хлеба.

Почему работает? Лосось и авокадо — двойная порция омега−3 для мозга, зелень — витамины группы В, оливковое масло — витамин Е и полезные жиры для усвоения витаминов из зелени.

Перекус: горсть миндаля и квадратик темного шоколада

Почему работает? Белок и жиры из орехов + легкая стимуляция и антиоксиданты из шоколада предотвратят спад энергии во второй половине дня.

Ужин: гречка с тушеной печенью и салатом из свеклы

Основа: порция гречневой каши.

Добавка: 100—150 г тушеной куриной или говяжьей печени (невероятный источник железа, при дефиците которого мозг буквально «голодает» без кислорода).

Салат: отварная свекла, натертая на терке с грецкими орехами и черносливом.

Почему работает? Гречка — медленные углеводы, печень — железо и витамины группы В, свекла улучшает кровообращение, в том числе и мозговое.

Напитки: в течение дня пейте воду, зеленый чай (содержит L-теанин для спокойной концентрации), травяные чаи (ромашка, мята вечером).

«Помните, что еда это только часть уравнения. Обязательно добавьте хотя бы короткие прогулки при дневном свете, проветривайте помещения и найдите время для отдыха. Тогда осень станет для вас не временем спада, а сезоном ярких красок и ясных мыслей!» — советует эксперт.