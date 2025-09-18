Небанальный рецепт: гаспачо с дыней

Дыня — это не только сочный и сладкий фрукт, который прекрасно утоляет жажду в жаркий день. Ее нежный вкус и аромат открывают широкие возможности для кулинарных экспериментов. И ведь из нее можно приготовить не только десерты и напитки. Она подойдет и для простых салатов, и для изысканных горячих блюд. Вот один из интересных рецептов.
Ингредиенты:
-
Дыня — ½ шт.
-
Перец болгарский желтый — 1 шт.
-
Перец болгарский красный — 1 шт.
-
Огурец — 1 шт.
-
Помидоры — 6 шт.
-
Чеснок — 3 зубчика.
-
Лук красный — 1 шт.
-
Яблочный уксус — 4 ст. л.
-
Перец чили — 1 шт.
-
Соль — по вкусу.
-
Перец свежемолотый смесь — по вкусу.
-
Оливковое масло — 6 ст. л.
-
Сахар — 1 щепотка.
Приготовление:
С помидоров снять кожицу. Все остальные овощи нарезать средним кубиком. Все поместить в блендер, добавить уксус, масло, соль и сахар. Взбить до однородной консистенции. Поставить в холодильник минимум на 30 минут. Подавать охлажденным, сбрызнув оливковым маслом.
