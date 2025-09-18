Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Небанальный рецепт: гаспачо с дыней 0 123

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2025
womanhit
Небанальный рецепт: гаспачо с дыней
ФОТО: depositphotos

Дыня — это не только сочный и сладкий фрукт, который прекрасно утоляет жажду в жаркий день. Ее нежный вкус и аромат открывают широкие возможности для кулинарных экспериментов. И ведь из нее можно приготовить не только десерты и напитки. Она подойдет и для простых салатов, и для изысканных горячих блюд. Вот один из интересных рецептов.

Ингредиенты:

  • Дыня — ½ шт.

  • Перец болгарский желтый — 1 шт.

  • Перец болгарский красный — 1 шт.

  • Огурец — 1 шт.

  • Помидоры — 6 шт.

  • Чеснок — 3 зубчика.

  • Лук красный — 1 шт.

  • Яблочный уксус — 4 ст. л.

  • Перец чили — 1 шт.

  • Соль — по вкусу.

  • Перец свежемолотый смесь — по вкусу.

  • Оливковое масло — 6 ст. л.

  • Сахар — 1 щепотка.

Приготовление:

С помидоров снять кожицу. Все остальные овощи нарезать средним кубиком. Все поместить в блендер, добавить уксус, масло, соль и сахар. Взбить до однородной консистенции. Поставить в холодильник минимум на 30 минут. Подавать охлажденным, сбрызнув оливковым маслом.

Читайте нас также:
#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 95
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 153
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 189
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 141

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 18
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 27
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 28
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 29
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 53
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
1
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 1 91
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 18
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 27
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео