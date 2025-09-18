Небанальный рецепт: гаспачо с дыней

Дыня — это не только сочный и сладкий фрукт, который прекрасно утоляет жажду в жаркий день. Ее нежный вкус и аромат открывают широкие возможности для кулинарных экспериментов. И ведь из нее можно приготовить не только десерты и напитки. Она подойдет и для простых салатов, и для изысканных горячих блюд. Вот один из интересных рецептов.