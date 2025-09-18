Рецепт знаменитого пирога «Краковский сырник»

«Краковский сырник» — это классика среди творожной выпечки. Сочетание нежной начинки и рассыпчатого песочного теста покорит всех ценителей чизкейков и пирогов с творогом.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Песочное тесто:
мука - 300 г
сливочное масло (холодное) - 150 г
сахар - 50 г
ванилин - 0,5 ч.л.
соль - щепотка
разрыхлитель - 8 г
желтки - 2 шт.
сметана - 50 г
Начинка:
творог (9%) - 600 г
яйца - 4 шт.
сахар - 100 г
соль - щепотка
ванилин - 0,5 ч.л.
кукурузный крахмал - 50 г
сливочное масло - 50 г
изюм - 180 г
мука - 1 ст.л. (в изюм)
Глазурь:
сахарная пудра - 100 г
сметана - 120 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В муку натираем холодное сливочное масло и руками перетираем в мелкую крошку. Чтобы сливочное масло не таяло в руках и не прилипало к тёрке и рукам - постоянно обсыпаем его мукой.
Добавляем остальные ингредиенты – 50 г сахара, 0,5 ч.л. ванилина, 8 г разрыхлителя и щепотку соли. Перемешиваем до однородности, добавляем 2 желтка, 50 г сметаны и замешиваем тесто.
Лучше класть в песочное тесто именно желтки, не яйца. Тесто будет мягче, нежнее, комфортнее раскатывается и обязательно добавляем желтки после добавления сливочного масла к муке. Если видите, что тесто получается не такое эластичное, как нужно, то влейте 1 ст.л. ледяной воды. Ещё один важный момент при приготовлении песочного теста – его нельзя долго вымешивать.
Как только оно собралось в единый комок – тесто готово. Отрезаем небольшой кусочек теста и кладём его в холодильник, заверну в пакет. А большую часть теста раскатываем по размеру дна вашей формы.
Бумагу застилаем в форму, затем форму убираем, а на бумаге остаются вмятины от формы. Теперь мы видим границы и раскатываем тесто, ориентируясь по ним.
Тесто раскатывается легко, оно эластичное. Можно отщипнуть его с одной стороны и соединить с другой частью. Тесто раскатываем без бортиков. Такой способ очень простой, а получается идеально ровно. Вот теперь форму с тестом тоже отправляем в холодильник.
Изюм заливаем горячей водой и оставляем на 20 минут. Тем временем займёмся начинкой. 4 яйца разделяем на желтки и белки. Белки на время отставляем в сторону.
К творогу (его нужно 600 г) добавляем 100 г сахара, щепотку соли, 0,5 ч.л. ванилина, 50 г кукурузного крахмала, 4 желтка и 50 г мягкого, но ещё холодного сливочного масла. Пробиваем всё блендером до кремообразной консистенции.
С изюма сливаем воду и просушиваем бумажными полотенцами. Пересыпаем в миску, добавляем 1 ст.л. муки и перемешиваем. Таким образом изюм не осядет на дно и будет равномерно распределяться в начинке. Пересыпаем его в творожную массу и перемешиваем.
В другой миске взбиваем белки до устойчивых пиков. Перекладываем к начинке и аккуратными, но уверенными движениями снизу вверх соединяем белки с основной массой. Творожная начинка готова. Она получается лёгкой и воздушной.
Форму с тестом достаём из холодильника, часто прокалываем тесто вилкой и перекладываем творожную начинку. Равномерно её разравниваем и отставляем в сторону.
Достаём из холодильника маленький кусочек теста, который оставляли, стол подсыпаем мукой и раскатываем в тонкий пласт.
Нарезаем на полоски шириной 1,5 см. Чтобы пирог сверху выглядел интереснее я делаю это рифлёным ножом.
Выкладываем полоски теста на творожную начинку по диагонали в одну сторону, затем – в другую. В принципе красиво оформить пирог можно по-разному, всё зависит от вашей фантазии. Отправляем пирог выпекаться в заранее нагретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Режим верх-низ, без конвекции.
Пока пирог в духовке – приготовим заливку, просто смешав сахарную пудру и сметану.
В классическом варианте пирога для глазури берут сахарную пудру и лимонный сок. Со сметаной нравится получается вкуснее и нежнее.
Достаём пирог из духовки, даём остыть до тёплого состояния и поливаем глазурью. Оставляем пирог на столе до полного остывания. Затем нарезаем на порционные кусочки и можно пробовать. Вкус, аромат, нежность «Краковского сырника» несравнима.
Источник: mediasole
