7 вещей, которые счастливые пары не делают в социальных сетях

Соцсети полны совместными селфи влюбленных, видео с романтических ужинов и кадрами с предложением руки и сердца. Но пока одни пары выставляют напоказ каждую минуту своей жизни, другие сознательно не делают определенные вещи в цифровом пространстве.

1. Не рассказывают о ссорах и разногласиях

Партнеры, которые публично жалуются друг на друга, создают себе еще больше проблем. Даже если им удается преодолеть конфликт и забыть о нем, посты периодически всплывают и напоминают о ранах. Кроме того, публичные обсуждения разногласий привлекают внимание друзей и родственников, которые дают непрошеные советы, принимают чью-то сторону, осуждают. Все это усложняет примирение.

Счастливые пары осознают риски и предпочитают решать проблемы тет-а-тет. Они знают, что настоящая близость строится на доверии и уважении, а не на публичных разборках. И даже если обсуждают что-то с друзьями или родными, делают это не в сети, а при личной встрече.

2. Не делятся откровенными подробностями жизни

Пары, которые ведут блоги или хотят стать популярными в сети, раскрывают детали своих отношений, чтобы стать «ближе» к подписчикам. Но откровенные посты о совместной жизни, в том числе о привычках, романтических и интимных моментах, могут показаться одному из партнеров слишком откровенными. И то, что начиналось как шутка, позже станет поводом для стыда или раздражения.

Влюбленные, которым важно сберечь отношения, берегут возможность сохранять часть жизни в тайне от других. Они делятся с близкими радостными моментами свой жизни, но не превращают свой роман в реалити-шоу. И если у одного появляется желание опубликовать в сети пост о чем-то личном, он сначала убеждается, что другой не против этого.

3. Не хвастаются своими отношениями

Это не значит, что счастливые пары избегают совместных фото и не подписываются друг на друга в сети. Просто они не стремятся показать всем свою связь, потому что не видят в этом никакого смысла. Им гораздо важнее качественно проводить вместе время: общаться офлайн, путешествовать, смотреть кино, говорить о планах на будущее. При этом влюбленные не пытаются соответствовать чьим-то ожиданиям. Их близость — не показная, а настоящая, глубокая.

В психологии, кстати, чтобы описать ситуацию, когда пары публично заявляют о своей влюбленности и активно демонстрируют личную жизнь, используют слово шоумэнсинг. Специалисты считают, что те, кому хочется выставлять отношения напоказ, могут быть зависимы от социальных сетей или пытаться доказать что-то окружающим, в том числе и бывшим партнерам.

4. Не жалуются друг на друга

Счастливые пары решают проблемы напрямую, а не через статусы в соцсетях. Они знают: если что-то беспокоит, нужно обсудить это с партнером, а не с посторонним человеком. Это помогает им сохранять уважение друг к другу и создает безопасное пространство для диалога.

Кроме того, даже завуалированные жалобы на партнера делают его образ в глазах других людей негативным. И со временем они начинают воспринимать ни в чем не повинного человека как плохого и недостойного.

5. Не флиртуют с другими

Границы в соцсетях — такой же важный элемент отношений, как и в реальной жизни. Счастливые пары понимают это и осознают, что легкий флирт в комментариях или «невинные» лайки под откровенными фото — не просто мелочь, а сигнал неуважения к партнеру.

Действительно любящие друг друга и зрелые люди сознательно избегают поведения, которое может плохо повлиять на их отношения. Они переносят акцент с виртуального внимания к другим на реальное общение друг с другом.

6. Не рассказывают детально о том, как проходят их дни

Особенность счастливых пар и в том, что они не ведут хронику своей жизни в режиме реального времени. Они понимают, что сторис на темы «я ем», «мы спим», «он смотрит телевизор» не только надоедают подписчикам, но и крадут магию приватности в отношениях. Кроме того, подобное поведение создает ложное ощущение, что нужно постоянно подтверждать, что в совместной жизни все хорошо.

Также, сохраняя часть романа вне соцсетей, партнеры создают пространство для подлинной близости. Их отношения развиваются не ради контента, а ради самих себя. Это позволяет им быть более расслабленными и искренними друг с другом.

7. Не сравнивают себя с другими парами

Люди, которые постоянно сравнивают свою жизнь с чужой, подрывают уверенность в себе. Они начинают замечать недостатки там, где раньше видели достоинства, сомневаются в своем выборе и создают нереалистичные ожидания.

Зрелые и уверенные в себе личности, вступая в отношения, фокусируются на своей уникальной истории любви, а не на чужой. Они понимают, что у каждой пары свой ритм, свои способы проявлять заботу и свои критерии счастья. И вместо того чтобы подстраиваться под шаблоны из соцсетей, создают свои собственные традиции и ценности.