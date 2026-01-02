Новый год наступил! Это значит, что миллионы людей по всему миру продолжают доедать остатки праздничных блюд и испытывают дискомфорт в животе. Вот несколько советов, как облегчить свое состояние.

Независимо от того, идет ли речь о полноценном приеме пищи или легком перекусе, важно, чтобы еда переваривалась эффективно. Исследования подтверждают: здоровье кишечника напрямую влияет на наше самочувствие и внешний вид. Даже простые и очевидные способы могут значительно улучшить работу пищеварительной системы. Рассмотрим несколько напитков, которые стоит добавить в свой рацион.

Напитки для здоровья желудка

Вода

Вода — это основной элемент каждой клетки, выстилающей пищеварительный тракт, и для нормального функционирования организма необходимо достаточное количество жидкости. Она также помогает поддерживать гибкость тканей пищеварительного тракта, облегчая прохождение пищи. Некоторые эксперты рекомендуют добавлять в воду немного лимона, так как этот цитрус обладает пищеварительными, противовоспалительными и мочегонными свойствами.

Комбуча

Комбуча — это освежающий, слегка газированный напиток, получаемый в результате ферментации дрожжей и бактерий с подслащенным чаем. Он богат пробиотиками, которые способствуют нормальному функционированию кишечника: укрепляют иммунную систему, регулируют уровень сахара в крови, уменьшают воспаление и улучшают общее состояние пищеварительной системы.

Чай

Теплый имбирный чай, выпитый перед или после еды, может значительно улучшить работу пищеварительной системы и предотвратить изжогу, боли в животе и расстройства. Имбирь стимулирует выработку желчи и желудочного сока, что способствует расщеплению пищи. Кроме того, чай из лемонграсса помогает успокоить желудок и улучшить пищеварительные функции. Лемонграсс, используемый в традиционной китайской медицине, уменьшает симптомы таких проблем, как вздутие и запор, а также содержит цитраль — соединение с противовоспалительным действием.

Кофе

Этот утренний напиток не только придаст вам энергии, но и послужит стимулятором для пищеварительного тракта. Кофе действует как слабительное, ускоряя работу кишечника. Однако чрезмерное употребление кофеина может привести к диарее, что вызывает дискомфорт и мешает усвоению питательных веществ. Исследования показывают, что избыток кофеина негативно сказывается на качестве сна, поэтому лучше избегать кофе после 15:00.