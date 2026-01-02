Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Восстановление после праздников: какие напитки помогут улучшить пищеварение? 1 217

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Восстановление после праздников: какие напитки помогут улучшить пищеварение?

Новый год наступил! Это значит, что миллионы людей по всему миру продолжают доедать остатки праздничных блюд и испытывают дискомфорт в животе. Вот несколько советов, как облегчить свое состояние.

 

Независимо от того, идет ли речь о полноценном приеме пищи или легком перекусе, важно, чтобы еда переваривалась эффективно. Исследования подтверждают: здоровье кишечника напрямую влияет на наше самочувствие и внешний вид. Даже простые и очевидные способы могут значительно улучшить работу пищеварительной системы. Рассмотрим несколько напитков, которые стоит добавить в свой рацион.

Напитки для здоровья желудка

Вода

Вода — это основной элемент каждой клетки, выстилающей пищеварительный тракт, и для нормального функционирования организма необходимо достаточное количество жидкости. Она также помогает поддерживать гибкость тканей пищеварительного тракта, облегчая прохождение пищи. Некоторые эксперты рекомендуют добавлять в воду немного лимона, так как этот цитрус обладает пищеварительными, противовоспалительными и мочегонными свойствами.

Комбуча

Комбуча — это освежающий, слегка газированный напиток, получаемый в результате ферментации дрожжей и бактерий с подслащенным чаем. Он богат пробиотиками, которые способствуют нормальному функционированию кишечника: укрепляют иммунную систему, регулируют уровень сахара в крови, уменьшают воспаление и улучшают общее состояние пищеварительной системы.

Чай

Теплый имбирный чай, выпитый перед или после еды, может значительно улучшить работу пищеварительной системы и предотвратить изжогу, боли в животе и расстройства. Имбирь стимулирует выработку желчи и желудочного сока, что способствует расщеплению пищи. Кроме того, чай из лемонграсса помогает успокоить желудок и улучшить пищеварительные функции. Лемонграсс, используемый в традиционной китайской медицине, уменьшает симптомы таких проблем, как вздутие и запор, а также содержит цитраль — соединение с противовоспалительным действием.

Кофе

Этот утренний напиток не только придаст вам энергии, но и послужит стимулятором для пищеварительного тракта. Кофе действует как слабительное, ускоряя работу кишечника. Однако чрезмерное употребление кофеина может привести к диарее, что вызывает дискомфорт и мешает усвоению питательных веществ. Исследования показывают, что избыток кофеина негативно сказывается на качестве сна, поэтому лучше избегать кофе после 15:00.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • JP
    Janis Peterson
    2-го января

    А может быть нужно просто меньше жрать водку и другие алкогольные напитки и заедать жирными салатами типа селёдка под шубой и оливье..

    1
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Существуют ли продукты с отрицательной калорийностью?
Изображение к статье: Что будет, если целый месяц питаться рыбными консервами?
Изображение к статье: Почему важно запивать алкогольные напитки — пояснил эксперт
Изображение к статье: Какие сорта сыров с плесенью являются наиболее безопасными?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: хотите меня уволить?
Спорт
Изображение к статье: Почему лососевые рыбы умирают после нереста и возможно ли это предотвратить
В мире животных
Изображение к статье: Арина Соболенко попала на обложку журнала Tatler
Спорт
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео