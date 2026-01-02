Работа, проведенная учеными из Китая, продемонстрировала, что наличие домашних животных может замедлить ухудшение когнитивных функций у одиноких пожилых людей. Эти результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

У пожилых людей в современном обществе наблюдается все более выраженное снижение когнитивных способностей, отмечают исследователи. По официальным данным, к 2050 году количество людей с деменцией в мире достигнет примерно 153 миллионов (по сравнению с 57 миллионами в 2019 году). Ранее проведенные исследования показали, что наибольшему риску развития деменции подвержены одинокие пожилые люди, доля которых в США и Великобритании составляет около 8,9%.

Ученые из Университета имени Сунь Ятсена (Гуанчжоу, Китай) исследовали влияние домашних животных на снижение когнитивных функций у пожилых людей. В ходе исследования были проанализированы данные 7945 участников (4446 женщин и 3499 мужчин) из Английского лонгитюдного исследования старения (ELSA). Средний возраст участников составил около 66,3 года.

Исследователи пришли к выводу, что наличие домашнего животного в доме одинокого пожилого человека замедляет ухудшение его речевых функций и способности к вербальной памяти (умения запоминать, сохранять и воспроизводить речевую информацию).

Интересно, что такой эффект наблюдался только у людей, живущих в одиночестве. У пожилых владельцев животных, проживающих с другими людьми, подобная связь не была установлена.