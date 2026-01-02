Baltijas balss logotype
В этом году германской «Альтернативе» прогнозируют победы на земельных выборах 1 185

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Средний класс и люди среднего возраста - основа оппозиции.

Средний класс и люди среднего возраста - основа оппозиции.

Однако до сих пор не было ни одного опроса, по результатам которого она получила бы абсолютное большинство в парламенте.

Более половины граждан Германии считают, что по крайней мере в одной из земель, где в 2026 году состоятся выборы, премьером станет кандидат от ультраправой "Альтернативы для Германии".

В 2026 году в пяти федеральных землях будут избраны новые парламенты: Баден-Вюртемберг (8 марта), Рейнланд-Пфальц (22 марта), Саксония-Ангальт (6 сентября), Берлин и Мекленбург-Передняя Померания (оба 20 сентября).

Согласно опросу, 53% немцев ожидают, что после этих выборов "АдГ" будет иметь по крайней мере одного главу земельного правительства. При этом 27% респондентов не ожидают такого результата, а 20% не дали ответа.

В успех "Альтернативы для Германии", среди прочего, верят 81% ее избирателей, тогда как сторонники других партий заметно более скептичны: 50% – среди избирателей консервативного блока ХДС/ХСС, 45% – Социал-демократической партии и 36% – Партии зеленых.

В Саксонии-Ангальт и Мекленбурге-Передней Померании "АдГ" набирает в опросах около 40%. Однако до сих пор не было ни одного опроса, по результатам которого она получила бы абсолютное большинство в парламенте.

При текущем положении дел для назначения собственного земельного премьера "АдГ" должна единолично получить большинство голосов, поскольку ни одна из других партий не хочет вступать с ней в коалицию.

По состоянию на начало декабря рейтинг ультраправой партии "Альтернатива для Германии" снова вырос и вернулся к одному из самых высоких показателей за всю ее историю – 27%.

Лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной женщиной-политиком.

#выборы #парламент #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    2-го января

    ... захолустному, безграмотному и дешёвом, у порталу "вв" стоило бы в зеркало посмотреть на свою запущенную задницу, а не пeть - дурацкие частушки о будущем Германии! p.s. это "альтернатива" – нéчто подобное, невероятно похожeе на выпускников (c отличием) eлгавской и "aptiekas ielas" ... высших учебных заведений

    2
    4

