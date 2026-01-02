Взрослые кошки посвящают около 50% своего бодрствующего времени уходу за собой. Дружелюбные питомцы часто ухаживают друг за другом, вылизывая шерсть. Кроме того, они могут проявлять заботу о своих хозяевах, облизывая их кожу или волосы. Иногда они даже покусывают или лижут одежду, оставляя на ней слюну. Но что же означает такое поведение вашего домашнего любимца?

Кошки-матери часто лижут своих котят, поскольку те еще не могут самостоятельно умываться. Взрослея, питомцы перенимают этот инстинкт и зачастую лижут людей, чтобы выразить благодарность или показать свою привязанность. Облизывая кожу, кошка оставляет на ней свою слюну, тем самым «помечая» вас своим запахом как члена своей семьи. Иногда животное может облизывать ваши руки после душа — в таком случае, вероятно, его привлекает аромат геля для душа или бальзама.

Если ваш питомец вылизывает вас слишком часто, возможно, он был рано отлучен от материнской груди, так как осиротел или был передан другим владельцам. Некоторые специалисты полагают, что котята, которых забрали от матери слишком рано, более склонны к такому поведению во взрослом возрасте по сравнению с теми, кто вырос с матерью.

Тем не менее, облизывание, покусывание и сосание могут также быть реакцией на стресс, тревогу или болезнь, а также служить успокаивающим ритуалом для вашего питомца. В редких случаях такие действия могут перерасти в компульсивное расстройство. По данным Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, поведение считается компульсивным, если кошка не может остановиться, даже когда вы всеми силами пытаетесь отвлечь ее.

Если ваша старая кошка начала лизать вас, хотя ранее вы не замечали за ней такого поведения, стоит обратиться к ветеринару. Это может быть признаком гипертиреоза, который часто встречается у пожилых кошек и может вызывать множество изменений в их поведении.