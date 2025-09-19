Baltijas balss logotype
Дата на упаковке продуктов — не приговор

Люблю!
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Дата на упаковке продуктов — не приговор

Некоторые продукты можно употреблять после истечения срока годности.

Не все продукты, употребляемые после истечения срока годности, указанного на упаковке, могут нанести вред здоровью. К такому выводу пришел бизнесмен из Великобритании, который зарабатывает миллионы от продажи продуктов с истекшим сроком годности.

Дэн Кладери, владелец фирмы Approved Food, рассказал, как он умудряется продавать такие продукты людям, желающим экономить, или занятым матерям, сообщает Daily Mail. Кладери говорит, что секрет его бизнеса заключается в том, что он предлагает качественные продукты питания по более низким ценам, чем в супермаркетах.

Эту идею разделяет журналистка Джоанна Блайтмэн, специализирующаяся в данной области и составившая список продуктов, которые можно употреблять без риска для здоровья после истечения срока годности.

  1. Пастеризованное молоко может сохраниться несколько дней после истечения срока годности, если держать его при низкой температуре, у нижней стенки холодильника, а не на его двери. Если молоко скисло, его можно использовать для выпечки пирогов.

  2. Яйца. Исследователь Дана Гандерс говорит, что американцы выбрасывают яйца раньше времени. Яйца можно хранить 35 дней, но при температуре не выше 5 градусов по Цельсию, чтобы предотвратить сальмонеллу.

  3. Сладкие продукты. Любой продукт, который содержит большое количество сахара, как, например, варенье, джем или мед, не представляет никакой опасности, если употреблять после истечения срока годности.

  4. Немецкая или корейская капуста может храниться дольше, если ее квасить и сушить.

  5. Чипсы. Даже если они становятся мягкими, чипсы можно есть без проблем после истечения срока годности, поскольку они в высокой степени переработаны и полны соли.

  6. Крекеры. Как и чипсы, крекеры также в значительной степени обрабатываются и их можно есть, даже если срок их годности давно истек. Если вкус крекеров изменился, можно их подержать в духовке, чтобы они снова стали хрустящими.

  7. Сухие макаронные изделия. Сухие продукты, такие как макаронные изделия, если хранятся в герметичной упаковке, никогда не портятся.

  8. Хлеб, хранимый в холодильнике, не портится в течение многих лет, но рекомендуется удалять точки плесени.

  9. Консервы хранятся очень долго, если их держать в прохладном и темном месте.

  10. Шоколад имеет длительный срок годности и может употребляться, даже если станет белесым. Это результат плавления жира, выступающего на поверхность, и не означает, что шоколад покрылся плесенью.

Источник: noi.md

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    19-го сентября

    Ну да, подрищешь пару дней, зато покушал. Или с протухших консерв ботулизма подцепить тоже здоровью хорошо (нет).

    1
    0

Видео