Идеальный завтрак на выходные: яичный рулет

Приготовление этого рулета занимает совсем немного времени. В классическом рецепте к основному ингредиенту добавляют шпинат и сыр, но при их отсутствии можно использовать ветчину, отварное мясо или любые овощи. Такое блюдо станет отличным вариантом завтрака для всей семьи.

Порции: 4

Для рулета:

Куриное яйцо - 4 шт.

Пшеничная мука - 30 г

Молоко - 75 мл

Шпинат - 25 г

Оливковое масло - 2.5 мл

Сыр - 50 г

Соль, черный перец молотый - по вкусу

Для подачи: томатный соус (по желанию)

Как сделать полезнее: вместо оливкового масла можно добавить в начинку льняное. Для снижения калорийности используйте молоко и сыр пониженной жирности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Натрите сыр на терке. Помойте зелень. Вместо муки для скрепления массы можно использовать манку.

Взбейте яйца. В отдельной миске смешайте муку и молоко до однородной консистенции. Добавьте к яйцам. Еще раз тщательно взбейте, чтобы масса получилась воздушной. Посолите, поперчите.

Добавьте шпинат, сыр и оливковое масло. Перемешайте.

Жаропрочную форму застелите пергаментом. Налейте туда сырно-яичную смесь с зеленью. Разровняйте.

Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 15-20 минут. Выньте готовый пласт из духовки. Пока он еще горячий, плотно сверните в рулет. Дайте остыть 5-10 минут.

Подавайте к столу с томатным или сливочным соусом, разрезав на кусочки.

