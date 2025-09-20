Baltijas balss logotype
Идеальный завтрак на выходные: яичный рулет

Люблю!
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Идеальный завтрак на выходные: яичный рулет

Приготовление этого рулета занимает совсем немного времени. В классическом рецепте к основному ингредиенту добавляют шпинат и сыр, но при их отсутствии можно использовать ветчину, отварное мясо или любые овощи. Такое блюдо станет отличным вариантом завтрака для всей семьи.

Порции: 4

Для рулета:
Куриное яйцо - 4 шт.
Пшеничная мука - 30 г
Молоко - 75 мл
Шпинат - 25 г
Оливковое масло - 2.5 мл
Сыр - 50 г
Соль, черный перец молотый - по вкусу
Для подачи: томатный соус (по желанию)

Как сделать полезнее: вместо оливкового масла можно добавить в начинку льняное. Для снижения калорийности используйте молоко и сыр пониженной жирности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Натрите сыр на терке. Помойте зелень. Вместо муки для скрепления массы можно использовать манку.
Взбейте яйца. В отдельной миске смешайте муку и молоко до однородной консистенции. Добавьте к яйцам. Еще раз тщательно взбейте, чтобы масса получилась воздушной. Посолите, поперчите.
Добавьте шпинат, сыр и оливковое масло. Перемешайте.
Жаропрочную форму застелите пергаментом. Налейте туда сырно-яичную смесь с зеленью. Разровняйте.
Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 15-20 минут. Выньте готовый пласт из духовки. Пока он еще горячий, плотно сверните в рулет. Дайте остыть 5-10 минут.
Подавайте к столу с томатным или сливочным соусом, разрезав на кусочки.

Источник: food

#еда
Видео