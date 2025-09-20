Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кальций есть — пользы нет: продукты, которые мешают его усвоению 0 364

Люблю!
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Кальций есть — пользы нет: продукты, которые мешают его усвоению

Кальций важный элемент, который играет огромную роль в нашем организме, как женском, так и мужском, не говоря уже о детском. Всем известно, что кальций в организме отвечает за прочность костей и зубов, отличную память, влияет на обмен веществ и свертываемость крови.

В нашем организме содержится до 1 кг кальция, больше всего в позвоночнике. Потребность человека в кальции зависит от возраста и пола. Так женщинам от 18 до 50 лет в день нужно 1000 мг кальция, старше - 1200 мг. У мужчин от 18 до 60 лет - 1000 мг, старше - 1200. Врачи при благоприятных условиях, отсутствии заболеваний, при которых нужен кальций, советуют получать его из продуктов. Но есть целые группы продуктов, которые препятствуют усвоению кальция. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

Итак, для начала поговорим о том, какие симптомы свидетельствуют о нехватке кальция в организме:

  • ухудшение памяти, забывчивость, плохая концентрация

  • ломкие, слоящиеся ногти

  • секущиеся волосы, выпадение волос

  • сухая кожа

  • появление угрей

  • частые высыпания на коже

  • снижение плотности костей, как результат частые падения и переломы

  • разрушение зубов, крошение зубов, кариес

  • онемение пальцев рук

  • нарушение сердечного ритма

  • боли в мышцах, судороги. спазмы

  • усталость, апатия

  • общее истощение

  • кровотечения

Если вы наблюдаете у себя данные симптомы, следует обратиться за консультацией к врачу, который назначит вам исследования и установит причину симптомов. Именно врач, при подтвержденном диагнозе, назначит вам лечение. Принимать препараты кальция необходимо только по назначению врача, так как передозировка может привести к плачевным последствиям, результатом которых могут стать появление камней в почках или отложение кальция в сосудах.

Для усвоения кальция необходимы витамин D, магний и фосфор.

Продукты - источники кальция: молоко и молочные продукты, сыр, орехи, сухофрукты, кунжут, овощи зеленого цвета, такие как капуста, перец, огурцы, рыба, яичная скорлупа, бобовые, фасоль.

Продукты - источники витамина D: жирная рыба, морепродукты, яйца, печень трески, шиитаке, молоко, сыр.

Продукты - источники магния: орехи (кешью, фисташки, арахис, фундук, грецкие орехи, кедровые орехи), овсянка, гречка, пшено, морская капуста, горох, фасоль.

Продукты - источники фосфора: горох, фасоль, кукуруза, дрожжи, сыр, молоко и молочные продукты, рыба, яичный желток, сухофрукты, семена тыквы, мясо, домашняя птица.

Продукты, которые мешают усвоению кальция

Белковые продукты

При недостатке белковых продуктов, кальций усваивается очень плохо: частички белков помогают минералу проникать в клетки. А вот если наблюдается переизбыток белковой пищи, кальций не проникает в клетке, так как расходуется на нормализацию кислотно-щелочного баланса крови.

Кофе

Две кружки кофе в день - безопасная норма потребления этого напитка, которая не принесет вреда организму. Ежедневное превышение этой нормы приведет к нарушению кислотного равновесия в крови, и организм для восстановления показателей, начнет использовать кальций. Сначала из пищи, затем из костей, о результатах вы можете догадаться сами.

Быстрые углеводы

Избыток быстрых углеводов приводит к нарушению кишечной микрофлоры, что в свою очередь приводит к ухудшению всасывания кальция в кровь.

Пальмовое масло

В последнее время пальмовое масло встречается практически во всех продуктах, как замена сливочному маслу. А употребление пальмового масла приводит к образованию в организме нерастворимых солей кальция, которые не усваиваются, а выводятся со стулом.

Продукты, содержащие фитиновую кислоту (нешлифованные крупы, отруби, орехи и семена)

Фитиновая кислота, связываясь с полезными элементами, в том числе и с кальцием, делает их трудноусвояемыми.

Соленые огурцы, овощные соления ассорти, маринованные и соленые грибы

Перечисленные продукты вымывают кальций из организма вместе с магнием.

Читайте нас также:
#здоровье #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 169
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 212

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 6
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 9
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 34
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 41
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 55
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 123
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 6
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 9
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео