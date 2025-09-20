Кальций есть — пользы нет: продукты, которые мешают его усвоению

Кальций важный элемент, который играет огромную роль в нашем организме, как женском, так и мужском, не говоря уже о детском. Всем известно, что кальций в организме отвечает за прочность костей и зубов, отличную память, влияет на обмен веществ и свертываемость крови.

В нашем организме содержится до 1 кг кальция, больше всего в позвоночнике. Потребность человека в кальции зависит от возраста и пола. Так женщинам от 18 до 50 лет в день нужно 1000 мг кальция, старше - 1200 мг. У мужчин от 18 до 60 лет - 1000 мг, старше - 1200. Врачи при благоприятных условиях, отсутствии заболеваний, при которых нужен кальций, советуют получать его из продуктов. Но есть целые группы продуктов, которые препятствуют усвоению кальция. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

Итак, для начала поговорим о том, какие симптомы свидетельствуют о нехватке кальция в организме:

ухудшение памяти, забывчивость, плохая концентрация

ломкие, слоящиеся ногти

секущиеся волосы, выпадение волос

сухая кожа

появление угрей

частые высыпания на коже

снижение плотности костей, как результат частые падения и переломы

разрушение зубов, крошение зубов, кариес

онемение пальцев рук

нарушение сердечного ритма

боли в мышцах, судороги. спазмы

усталость, апатия

общее истощение

кровотечения

Если вы наблюдаете у себя данные симптомы, следует обратиться за консультацией к врачу, который назначит вам исследования и установит причину симптомов. Именно врач, при подтвержденном диагнозе, назначит вам лечение. Принимать препараты кальция необходимо только по назначению врача, так как передозировка может привести к плачевным последствиям, результатом которых могут стать появление камней в почках или отложение кальция в сосудах.

Для усвоения кальция необходимы витамин D, магний и фосфор.

Продукты - источники кальция: молоко и молочные продукты, сыр, орехи, сухофрукты, кунжут, овощи зеленого цвета, такие как капуста, перец, огурцы, рыба, яичная скорлупа, бобовые, фасоль.

Продукты - источники витамина D: жирная рыба, морепродукты, яйца, печень трески, шиитаке, молоко, сыр.

Продукты - источники магния: орехи (кешью, фисташки, арахис, фундук, грецкие орехи, кедровые орехи), овсянка, гречка, пшено, морская капуста, горох, фасоль.

Продукты - источники фосфора: горох, фасоль, кукуруза, дрожжи, сыр, молоко и молочные продукты, рыба, яичный желток, сухофрукты, семена тыквы, мясо, домашняя птица.

Продукты, которые мешают усвоению кальция

Белковые продукты

При недостатке белковых продуктов, кальций усваивается очень плохо: частички белков помогают минералу проникать в клетки. А вот если наблюдается переизбыток белковой пищи, кальций не проникает в клетке, так как расходуется на нормализацию кислотно-щелочного баланса крови.

Кофе

Две кружки кофе в день - безопасная норма потребления этого напитка, которая не принесет вреда организму. Ежедневное превышение этой нормы приведет к нарушению кислотного равновесия в крови, и организм для восстановления показателей, начнет использовать кальций. Сначала из пищи, затем из костей, о результатах вы можете догадаться сами.

Быстрые углеводы

Избыток быстрых углеводов приводит к нарушению кишечной микрофлоры, что в свою очередь приводит к ухудшению всасывания кальция в кровь.

Пальмовое масло

В последнее время пальмовое масло встречается практически во всех продуктах, как замена сливочному маслу. А употребление пальмового масла приводит к образованию в организме нерастворимых солей кальция, которые не усваиваются, а выводятся со стулом.

Продукты, содержащие фитиновую кислоту (нешлифованные крупы, отруби, орехи и семена)

Фитиновая кислота, связываясь с полезными элементами, в том числе и с кальцием, делает их трудноусвояемыми.

Соленые огурцы, овощные соления ассорти, маринованные и соленые грибы

Перечисленные продукты вымывают кальций из организма вместе с магнием.