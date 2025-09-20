Почему эмоциональное выгорание опасно для сердца

Воздействию фактора эмоционального «выгорания» подвергались и подвергаются многие люди во время длительной вынужденной изоляции, которая сопровождала мировую пандемию коронавируса. Спустя некоторое время это неизбежно проявится в состоянии их здоровья.

Как отмечается, в 1980-е годы ученые установили, что психосоциальные факторы играют большую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Так, данные скрининга населения в 1994 году показали резкий рост смертности от сердечных недугов. С тех пор традиционные факторы риска не изменились: люди не стали больше курить, не ухудшилась статистика по ожирению или артериальной гипертензии, однако смертность возросла в разы. Кроме того, среди населения многократно увеличился уровень тревожности, депрессии, жизненного истощения и нарушений сна у обследуемых.

Источник: noi.md