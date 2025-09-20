Baltijas balss logotype
Самые красноречивые признаки измен по мнению психолога

Люблю!
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Самые красноречивые признаки измен по мнению психолога

Психолог заявила, что изменника можно определить по шести красноречивым признакам.

Эксперт: Ванесса Валадао, психолог

Первым признаком измен Валадао назвала чрезмерную скрытность при использовании смартфона. Также о неверности могут сигнализировать изменения в распорядке дня человека, такие как опоздания, частое назначение встреч и внезапная повышенная занятость, добавила она.

Кроме того, на неверность партнера, по словам специалиста, указывает покупка одежды и парфюма, перемены во внешнем виде и чрезмерный уход за собой. Дополнительно стоит насторожиться при появлении в паре эмоциональной дистанции и угасании интереса к общению. Еще двумя признаками измены Валадао назвала раздражительность в ответ на вопросы о простых вещах и проблемы в интимной жизни.

#отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

