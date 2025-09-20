Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сахар в стакане — лысина в зеркале? О чём говорят учёные 0 173

Люблю!
Дата публикации: 20.09.2025
1001sovet
Сахар в стакане — лысина в зеркале? О чём говорят учёные

Чем больше сладких напитков в вашем рационе, тем больше риск выпадения волос.

Согласно новому исследованию, употребление сладких напитков может увеличить риск выпадения волос. Питание имеет решающее значение для здоровья волос, а ограничение алкоголя и газированных напитков, могут поддержать его. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование ученых из Университета Порту.

Чем грозит употребление газированных напитков?

Чем больше сладких напитков в вашем рационе, тем больше риск выпадения волос, согласно новому исследованию.

"Диета и питание играют ключевую роль в здоровье волос, особенно витамин D и добавки железа, а ограничение алкоголя и газированных напитков может быть полезным", - пишут исследователи из Университета Порта в Португалии.

Их выводы основываются на предварительных исследованиях последнего десятилетия, которые показали, что потребление сладких напитков связано с повышенным риском мужского облысения, а воспаление, вызванное этими продуктами, еще больше усугубляет проблему.

Употребление только 11 банок сладких напитков в неделю (более 3,5 литра) может увеличить риск андрогенетической алопеции у молодых мужчин. Однако исследователи из Университета Цинхуа предостерегают, что их выводы ограничены, поскольку они основываются на данных, полученных самостоятельно от 1028 участников.

Исследования подтверждают связь между простыми сахарами и выпадением волос. Употребление подслащенных напитков может способствовать не только ожирению и кариесу, но и другим проблемам, связанным с выпадением волос.

Португальские исследователи отмечают, что результаты 2023 года подтверждают предыдущее исследование 2016, которое обнаружило, что потребление обработанных пищевых продуктов с простыми сахарами является "косвенным фактором, связанным с выпадением волос".

Это происходит потому, что такие продукты увеличивают выработку избытка кожного сала - маслянистого вещества, которое покрывает кожу и волосы. Избыток кожного сала способствует росту бактерий на коже головы, что приводит к раздражению и воспалению, а в конце концов и выпадению волос.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что целенаправленные диетические вмешательства могут быть важными для профилактики и лечения таких заболеваний, как алопеция и выпадение волос. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять эти связи и разработать рекомендации, основанные на доказательствах, для улучшения здоровья волос с помощью диеты", - отмечают авторы.

Читайте нас также:
#волосы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 169
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 212

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 7
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 10
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 35
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 41
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 55
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 124
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 7
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 10
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео