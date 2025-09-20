Сахар в стакане — лысина в зеркале? О чём говорят учёные

Чем больше сладких напитков в вашем рационе, тем больше риск выпадения волос.

Согласно новому исследованию, употребление сладких напитков может увеличить риск выпадения волос. Питание имеет решающее значение для здоровья волос, а ограничение алкоголя и газированных напитков, могут поддержать его. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование ученых из Университета Порту.

Чем грозит употребление газированных напитков?

"Диета и питание играют ключевую роль в здоровье волос, особенно витамин D и добавки железа, а ограничение алкоголя и газированных напитков может быть полезным", - пишут исследователи из Университета Порта в Португалии.

Их выводы основываются на предварительных исследованиях последнего десятилетия, которые показали, что потребление сладких напитков связано с повышенным риском мужского облысения, а воспаление, вызванное этими продуктами, еще больше усугубляет проблему.

Употребление только 11 банок сладких напитков в неделю (более 3,5 литра) может увеличить риск андрогенетической алопеции у молодых мужчин. Однако исследователи из Университета Цинхуа предостерегают, что их выводы ограничены, поскольку они основываются на данных, полученных самостоятельно от 1028 участников.

Исследования подтверждают связь между простыми сахарами и выпадением волос. Употребление подслащенных напитков может способствовать не только ожирению и кариесу, но и другим проблемам, связанным с выпадением волос.

Португальские исследователи отмечают, что результаты 2023 года подтверждают предыдущее исследование 2016, которое обнаружило, что потребление обработанных пищевых продуктов с простыми сахарами является "косвенным фактором, связанным с выпадением волос".

Это происходит потому, что такие продукты увеличивают выработку избытка кожного сала - маслянистого вещества, которое покрывает кожу и волосы. Избыток кожного сала способствует росту бактерий на коже головы, что приводит к раздражению и воспалению, а в конце концов и выпадению волос.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что целенаправленные диетические вмешательства могут быть важными для профилактики и лечения таких заболеваний, как алопеция и выпадение волос. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять эти связи и разработать рекомендации, основанные на доказательствах, для улучшения здоровья волос с помощью диеты", - отмечают авторы.