Торт не удался? 5 главных ошибок при выпекании

Даже самые опытные кондитеры иногда сталкиваются с неудачным тортом. Причины могут быть совершенно неожиданные, о которых даже никто не догадывается.

Вы неправильно отмеряете муку

Иногда люди неправильно пользуются мерными чашками. Поэтому вы можете нечаянно добавить иногда на 50% больше муки, чем указано в рецепте. А лишняя мука приводит к сухому тесту.

К тому же, если муки будет мало, тесто может не подняться, торт будет липким, слишком мягким или распадаться.

Чтобы избежать проблем, полезно:

использовать весы вместо объемных мерок (стаканов или столовых ложек), потому что они дают более точную дозировку

если пользуетесь стаканами, не трамбуйте муку и не пересыпайте - просто насыпьте и сравняйте ножом

придерживайтесь рецепта и измеряйте другие ингредиенты (сахар, масло)

Использование просроченных разрыхлителей

Разрыхлитель и сода, хранящиеся в кладовке, не вечны. Если вы не помните, когда в последний раз покупали новые упаковки каждого из них, то стоит их заменить.

Со временем такие продукты теряют свою эффективность. Как результат:

тесто не поднимается или очень слабо

торт получается плотный и тяжелый, вместо воздушного и нежного

может появиться неприятный запах или вкус, если порошок начал портиться

Чтобы избежать проблем:

всегда проверяйте срок годности разрыхлителя

храните его в сухом и прохладном месте, плотно закрытым

для эксперимента можно добавить немного свежего разрыхлителя в старый - иногда это немного спасает тесто

Чтобы проверить, "работает" ли пищевая сода, просто смешайте ее с уксусом. Если она шипит, то все в порядке. Тогда как к разрыхлителю добавьте немного горячей воды и проверьте, возникнет ли пузырьковая реакция.

Недостаточно соли

Соль в выпечке выполняет несколько важных функций:

усиливает вкус - даже небольшое количество делает торт вкуснее, балансируя сладость

влияет на текстуру - укрепляет белковую структуру теста (особенно в бисквитах и меренгах)

регулирует брожение - в дрожжевом тесте соль замедляет активность дрожжей, чтобы тесто не поднималось слишком быстро

Если соли мало или совсем нет, то торт может быть пресным на вкус. В некоторых рецептах тесто может стать менее стабильным, структура может быть хрупкой.

Также важно различать разные виды соли, которые используются в рецептах. Поваренная соль мельче, что может быть лучшим, поскольку она легче растворяется в тесте.

Интенсивное перемешивание теста

Легкое перемешивание необходимо для равномерного распределения ингредиентов, но интенсивное делает тесто слишком эластичным, и торт становится жестким и резиновым.

Долгое перемешивание разрушает эти пузырьки в тесте, торт получается плотным и тяжелым.

Если в рецепте есть разрыхлитель, он выделяет газы для поднятия теста. Перемешивание после добавления разрыхлителя может ухудшить подъем теста.

Неправильная форма для выпекания

Если форма не смазана маслом или не выстлана пергаментом, торт может прилипнуть и разломаться при вынимании.

Кроме того, металлические или толстые формы могут прогреваться неравномерно. Если форма слишком большая или маленькая для теста, торт может получиться тонким или не подняться.

Также всегда проверяйте температуру духовки, чтобы выпечка была удачной.