Зачем в фарш добавляют сахар: неожиданный секрет сочных котлет

Готовить вкусные сочные котлеты — это цель многих хозяек. Поэтому многие из них пытаются экспериментировать с составом фарша, чтобы достичь нужного вкуса и консистенции.

Зачем добавлять в фарш сахар: лайфхаки от опытных хозяек

Но если такими добавками, как хлеб и лук, уже никого не удивишь, то зачем добавлять в фарш сахар — непонятно. А его таки добавляют! И на выходе получают отменное мясное блюдо, пишет mirhitrostey. Да и не только сахар числится в списке секретных ингредиентов для котлет. Мы расскажем еще о нескольких.

Когда у моей подруги был день рождения, она решила отпраздновать его дома в кругу друзей. Блюд на столе было множество, но мое сердце пленили самые обычные с виду котлеты. Хотела взять у подруги рецепт, но она ответила, что приготовлением котлет занимается ее муж. Оказывается, секрет фарша он узнал у бабушки еще в детстве. Этими лайфхаками он пользуется по сей день, поэтому котлеты у него всегда получаются невероятными на вкус. Пока подруга не слышала, я всё же выведала у него несколько секретов, пообещав никому не рассказывать. Но с тобой поделюсь. Записывай!

Зачем добавлять в фарш сахар при приготовлении котлет

Большинство из нас отдает предпочтение сочным котлетам с мягкой и однородной структурой. Но хозяйки знают, что если использовать для фарша только мясо, то такого эффекта достичь не удастся. Поэтому опытные кулинары используют маленькие хитрости, чтобы котлеты и другие блюда из фарша получались именно такими, как нам хочется.

Какие ингредиенты добавить в фарш для сочных котлет

Лёд

Чтобы котлеты получились сочными и нежными, в фарш следует добавить лёд. Кроме того, этот способ поможет котлетам не уменьшаться в размере во время жарки. Лёд нужно превратить в крупную крошку, а затем перемешать с готовым фаршем и сразу жарить котлеты. Если весь фарш за раз пожарить не получается, его следует держать в холодильнике, чтобы лёд не таял. Еще одно преимущество такого лайфхака — котлеты получаются максимально мясными, без примесей хлеба, овощей и других подобных компонентов.

Капуста

Еще один секрет сочности котлет состоит в капусте. Удивительно, но обычная белокочанная капуста может сотворить с мясным фаршем чудеса. Добавляя в него овощ, ты получишь мягкие, сочные и воздушные мясные изделия. При этом структура котлет не изменится, а вкус капусты совершенно не будет ощущаться.

Чтобы достичь такого эффекта, следует добавлять не более 150 г овоща на 1 кг мяса. Лучше всего использовать для приготовления фарша молодую капусту, ведь она отличается большей мягкостью по сравнению с зимними сортами. Но какой бы капуста ни была, ее следует мелко нарезать либо измельчить в мясорубке и лишь затем добавлять к мясу.

Сахар

Удивительно, но добавление небольшого количества сахара в фарш творит с ним чудеса. Кулинары с опытом утверждают, что сахар в котлетах помогает максимально раскрыть вкус ингредиентов и сбалансировать его. Особенно это касается добавленных приправ. Кроме того, котлеты с сахаром получаются очень нежными и мягкими. А поскольку сахар способствует формированию румяной корочки, котлеты внутри остаются очень сочными.

Главное правило при добавлении сахарного песка — не переборщить. На 1 кг мяса следует брать не более 1 ст. л. сахара. Тогда в мясе не будет ощущаться сладость, а консистенция фарша полностью сохранится. Из такого фарша можно готовить не только котлеты, но и чебуреки, пельмени, беляши и другие блюда.

Теперь ты знаешь, зачем добавлять в фарш сахар. А чтобы приготовить котлеты как в школьной столовой, воспользуйся нашим рецептом.