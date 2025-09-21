Baltijas balss logotype
Этот метод используют парикмахеры, чтобы определить идеальный цвет волос: очень практично

Люблю!
Дата публикации: 21.09.2025
1001sovet
Этот метод используют парикмахеры, чтобы определить идеальный цвет волос: очень практично

Правильно подобранный оттенок волос — это больше, чем изменение стиля. Он способен мгновенно оживить ваш образ, прибавить молодости и подарить сияющую привлекательность на весь осенний сезон.

Проблема в том, что оттенок, который отлично подходит вашей подруге, может совсем не украсить вас. Секрет успеха скрыт в деталях — в ваших тоне и подтоне кожи. Именно поэтому мы создали этот удобный и практичный гид, который поможет подобрать идеальный цвет волос с учетом ваших индивидуальных особенностей.

Как определить подтон своей кожи

Перед тем, как бежать к парикмахеру и экспериментировать с цветом, следует разобраться с базовым фактором — какой ваш подтон: теплый, холодный или нейтральный. Есть простой способ проверить это дома:

Внимательно посмотрите на вены на внутренней стороне запястья. Если они кажутся синими или с фиолетовым оттенком — ваш подтон холодный.

Если же вены выглядят зелеными — у вас теплый подтон. А если трудно определить однозначно и заметны черты обоих вариантов, скорее всего, у вашей кожи нейтральный подтон.

Светлая кожа с холодным подтоном

Если ваша кожа напоминает фарфор, с легким розовым или голубым отливом, лучше выбирать оттенки, которые сохранят свежесть лица и не «обесцвечивают» его. Идеальные варианты:

  • платиновый блонд,

  • холодные пепельные нюансы,

  • ледяной светло-каштановый.

Чего стоит избегать: теплых золотистых цветов, которые могут сделать лицо уставшим и даже болезненным.

Светлая или средняя кожа с теплым подтоном

У вашей кожи золотистое сияние, а на солнце вы быстро и равномерно загораете? Тогда теплые оттенки — ваш беспроигрышный выбор. Попробуйте:

  • медовый блонд,

  • золотистый блонд,

  • карамельный каштановый.

Эти цвета прекрасно подчеркнут естественную теплоту вашей кожи и придадут ей вид, словно затронутый солнечными лучами.

Оливковая кожа (нейтральный или теплый подтон)

Оливковая кожа имеет особый шарм и выразительность. Она способна выглядеть тускло с неудачным оттенком волос, однако стоит лишь подобрать правильный цвет — и ее естественная красота раскроется на полную силу. Обратите внимание на следующие варианты:

  • насыщенный темно-шоколадный,

  • теплый каштановый,

  • бронзовые оттенки с легкими светлыми прядями.

Избегайте слишком красных или ярко-оранжевых тонов — на оливковой коже они выглядят неестественно, как маска.

Темная кожа с теплым или холодным подтоном

Темная кожа чрезвычайно универсальна — она гармонично сочетается с множеством оттенков волос. Но ключ к идеальному результату — правильно определенный подтон:

  • теплый подтон: медово-каштановый, карамель, золотистые блики

  • холодный подтон: пепельный каштановый, глубокий бордовый, насыщенный черный с фиолетовым сиянием.

Главный секрет: именно здоровый, роскошный блеск волос позволяет цвету раскрыться полностью и придает образу ту самую дорогую, элегантную изысканность.

Парикмахеры давно пользуются этим простым, но гениальным методом. Теперь и вы знаете его — применяйте с умом и сияйте!

