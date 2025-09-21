Фаршированный картофель: простое и вкусное деревенское блюдо

Сытные блюда не обязательно должны быть сложными. Наш рецепт докажет, что вкусное блюдо можно приготовить из самых простых продуктов. Запеченный картофель с разнообразной начинкой – это классика сельской кухни, которая всегда нравится.
Ингредиенты:
Картофель — 4 больших клубня
Яйца — 2 штуки
Морковь — 2 штуки
Сливочное масло – для картофельного пюре
Масло для обжарки начинки
Помидоры — 2 штуки
Бекон – 5 полосок (по желанию)
Лук-порей – 1 штука
Сыр — 100 г (по вашему выбору)
Лук – 1 штука
Петрушка – для украшения
Соль, черный перец, паприка – по вкусу
Чеснок — 3 зубчика
Сушеные травы — по вкусу
Способ приготовления
-
Выберите большие, ровные картофелины. Тщательно помойте их, наколите вилкой и запекайте целиком в кожуре (200°C около 40 минут).
-
Когда картофель остынет, разрежьте каждый клубень пополам, ложкой извлеките серединку, оставив стенки толщиной примерно 1 см.
-
Обжарьте два вида нарезанного лука на растительное масло. Добавьте натертую морковь, а через 2 минуты – мелко нарезанные помидоры и измельченный чеснок. Добавьте измельченные полоски бекона и тушите все 5-7 минут.
-
По вкусу посолите и поперчите. Вмешайте половину натертого сыра и пюре, которое достали из картофеля, а после определенного охлаждения влейте взбитые яйца.
-
Начинку выложите в картофельные половинки и посыпьте остальным сыром. Запекайте их еще 15 минут.
Источник: news.hochu
