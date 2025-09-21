Фаршированный картофель: простое и вкусное деревенское блюдо

Картофель — 4 больших клубня

Яйца — 2 штуки

Морковь — 2 штуки

Сливочное масло – для картофельного пюре

Масло для обжарки начинки

Помидоры — 2 штуки

Бекон – 5 полосок (по желанию)

Лук-порей – 1 штука

Сыр — 100 г (по вашему выбору)

Лук – 1 штука

Петрушка – для украшения

Соль, черный перец, паприка – по вкусу

Чеснок — 3 зубчика

Сушеные травы — по вкусу

Выберите большие, ровные картофелины. Тщательно помойте их, наколите вилкой и запекайте целиком в кожуре (200°C около 40 минут).

Когда картофель остынет, разрежьте каждый клубень пополам, ложкой извлеките серединку, оставив стенки толщиной примерно 1 см.

Обжарьте два вида нарезанного лука на растительное масло. Добавьте натертую морковь, а через 2 минуты – мелко нарезанные помидоры и измельченный чеснок. Добавьте измельченные полоски бекона и тушите все 5-7 минут.

По вкусу посолите и поперчите. Вмешайте половину натертого сыра и пюре, которое достали из картофеля, а после определенного охлаждения влейте взбитые яйца.