Дата публикации: 21.09.2025
stebel
Не ешь это каждый день: как привычная еда подрывает здоровье

Английский завтрак собрал в себе все самое вредное.

Правильный рацион питания очень важен для человека. И как бы сильно нам иногда ни хотелось питаться только самой вкусной и любимой едой, делать этого, к сожалению, нельзя, потому что некоторые продукты могут принести больше вреда, нежели пользы.

Так, например, не рекомендуется регулярно употреблять в пищу говядину, свинину и баранину. Красное мясо долго переваривается, что является большой нагрузкой для организма. Его лучше есть не чаще двух-трех раз в неделю, периодически заменяя его на птицу и морепродукты.

При этом тунца тоже не нужно употреблять часто — максимум раз в неделю. В этой рыбе содержится много ртути и других промышленных отходов, которые будут накапливаться в организме.

Яйца богаты витаминами и микроэлементами, но в яичном желтке содержится много холестерина, поэтому есть их на завтрак стоит не чаще одного-двух раз в неделю, чтобы уменьшить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Злоупотреблять не стоит и апельсиновым соком. В сравнении со свежим фруктом в нем мало клетчатки, но много фруктозы, что, несомненно, может навредить фигуре.

К набору лишнего веса приводит и регулярное поедание выпечки. Кроме того, булочки и торты снижают работоспособность и сказываются на состоянии кожи лица. Но и это еще не все: из-за частого употребления таких продуктов может возникнуть сахарный диабет.

Картофель, особенно жареный, негативно воздействует на печень и поджелудочную железу, поэтому регулярно его есть не рекомендуется. При этом, если вы не готовы отказаться от любимого овоща, старайтесь его не жарить, а варить.

Шпинат — настоящая кладезь витаминов и микроэлементов. Его очень любят приверженцы здорового образа жизни. Однако щавелевая кислота, содержащаяся в нем, оказывает большое влияние на работу мочеполовой системы. Людям с болезнями печени, желчевыводящих путей и тем кто страдает ревматизмом лучше полностью исключить его из рациона.

Еще один продукт, который лучше не есть регулярно, — колбаса. Злоупотребление ею приводит к развитию сахарного диабета, болезням сердца, гипертонии и даже раку.

