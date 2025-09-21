Пять заблуждений о простуде, развенчанных наукой

По статистике, каждый взрослый болеет ОРВИ примерно два-четыре раза в год. Несмотря на большой опыт простуд, многие до сих пор верят, что зелёные сопли — признак бактериальной инфекции, а карантин нужно соблюдать до последнего симптома. В сезон респираторных инфекций развенчали самые популярные мифы о них.

Миф № 1. Зелёные сопли = бактериальная инфекция

Цвет носовой слизи не считается диагностическим критерием. Он может меняться от прозрачного или белого до жёлто-зелёного — это результат работы иммунной системы.

В слизи есть лейкоциты — иммунные клетки крови. Когда они атакуют патоген, будь то вирус или бактерия, выделяется фермент миелопероксидаза. Он и окрашивает сопли в жёлто-зелёный цвет. Чем активнее и дольше организм борется с инфекцией, тем больше этого фермента накапливается и тем насыщеннее цвет.

Поэтому на 5–7-й день простуды носовые выделения обычно такие густые и цветные. Это не повод начинать антибактериальную терапию. Врачебные сообщества предупреждают: необоснованный и бесконтрольный приём антибиотиков делает бактерии устойчивыми к лекарствам.

Миф про зелёные сопли появился из-за их сходства с гнойными выделениями, которые бывают при бактериальном риносинусите. Они тоже густые и зеленоватого оттенка. Однако это не обязательный симптом — прозрачные сопли при бактериальной инфекции тоже бывают.

По этой же причине цвет мокроты при кашле тоже большого значения не имеет. Оценивать нужно совокупность симптомов, а не отдельные признаки.

Миф № 2. Лихорадка дольше трёх дней — пора пить антибиотики

Простуда — это вирусная инфекция, которая обычно длится 7–10 дней. Пик болезни приходится на 3–5-й день, потом наступает облегчение. При этом высокая температура может сохраняться всё это время и это не повод начинать антибактериальную терапию.

Антибиотики не работают против вирусов. Наоборот, при ОРВИ они приносят больше вреда, чем пользы, и повышают риски осложнений. Единственное показание к антибиотикам — присоединение бактериальной инфекции. Заподозрить её можно, если температура держится дольше 10 дней, появились гнойная мокрота и слизь или самочувствие стало улучшаться, а потом опять ухудшилось. Даже в этом случае сначала нужна консультация врача.

Миф № 3. Температуру выше 38,5 °C нужно сбивать

Смертельно опасной для человека считается температура тела выше 41–42 °C. При таких показателях начинается денатурация (свёртывание) белков в крови. Кровоснабжение и обмен веществ нарушаются, из-за чего страдают мозг и внутренние органы. Поэтому высокую температуру рекомендуют сбивать, например, ибупрофеном или парацетамолом.

Конкретных цифр, когда пора принимать меры, нет. Врачи рекомендуют ориентироваться на самочувствие. Если пациент чувствует себя хорошо, допустимо ничего не предпринимать, даже если градусник показывает 39 °C. Однако, если температура поднялась выше 40 °C и не сбивается, лучше вызвать скорую. Особенно если состояние сопровождается сильной головной болью, сыпью, спутанностью сознания, рвотой, болью в животе или судорогами.

Миф № 4. При ангине нужны антибиотики

Ангина, или острый тонзиллофарингит, чаще всего возникает на фоне вирусной инфекции, против которой антибиотики не работают. На долю бактериальной формы приходится всего 5–15% случаев. Отличить вирусную ангину от бактериальной на глаз нельзя, нужны тесты.

В подавляющем большинстве случаев возбудителем бактериального тонзиллофарингита становится бета-гемолитический стрептококк группы А. Поэтому для подтверждения диагноза проводят анализы на антигены к нему. Можно использовать экспресс-стрептотест, который продаётся в аптеке. Если он отрицательный, ангина, скорее всего, вызвана вирусной инфекцией, значит, антибиотики не нужны.

Миф № 5. Пока есть симптомы, человек заразен

Инкубационный период респираторных вирусов варьируется от 1 до 14 дней, но чаще всего составляет 1–5 дней. Поэтому носитель может быть заразным уже за несколько дней до первых симптомов.

Точно сказать, когда пациент становится не опасен для окружающих, невозможно. Это зависит от типа возбудителя, течения болезни и индивидуальных особенностей больного. Например, люди с иммунодефицитом остаются заразными дольше.

Однако через 24 часа после последнего подъёма температуры способность передачи вируса заметно снижается. Тем не менее Центры по контролю за заболеваемостью рекомендуют ещё 5 дней после лихорадки по возможности оставаться дома, носить маску и соблюдать дистанцию.

При этом остаточные симптомы ОРВИ, например насморк или кашель, могут сохраняться до двух-трёх недель, поствирусные риносинусит и кашель иногда длятся месяцами. Это не значит, что пациент заразен или ему нужны антибиотики. Просто иногда инфекция так сильно влияет на дыхательные пути и кашлевые рецепторы, что они остаются активными, даже когда возбудителя уже нет.

Главное

Простуда обычно длится 7–10 дней, всё это время может повышаться температура. Это не повод начинать пить антибиотики. По цвету соплей не судят о характере болезни. Жёлто-зелёный оттенок носовая слизь и мокрота приобретают из-за фермента миелопероксидазы, который выделяется и при вирусной, и при бактериальной инфекции. Нет конкретных показателей, когда нужно сбивать температуру. Ориентироваться следует на самочувствие, а не цифры на градуснике.

Однако, если температура поднимается выше 40 градусов и не сбивается, лучше вызвать скорую. Антибиотики нужны только при подтверждённой бактериальной ангине, которая у взрослых бывает не так часто. Поствирусные насморк и кашель могут сохраняться в течение нескольких месяцев после выздоровления. Такие остаточные симптомы не показатель того, что человек заразен.

