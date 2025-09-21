Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять заблуждений о простуде, развенчанных наукой 0 281

Люблю!
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Пять заблуждений о простуде, развенчанных наукой

По статистике, каждый взрослый болеет ОРВИ примерно два-четыре раза в год. Несмотря на большой опыт простуд, многие до сих пор верят, что зелёные сопли — признак бактериальной инфекции, а карантин нужно соблюдать до последнего симптома. В сезон респираторных инфекций развенчали самые популярные мифы о них.

Миф № 1. Зелёные сопли = бактериальная инфекция

Цвет носовой слизи не считается диагностическим критерием. Он может меняться от прозрачного или белого до жёлто-зелёного — это результат работы иммунной системы.

В слизи есть лейкоциты — иммунные клетки крови. Когда они атакуют патоген, будь то вирус или бактерия, выделяется фермент миелопероксидаза. Он и окрашивает сопли в жёлто-зелёный цвет. Чем активнее и дольше организм борется с инфекцией, тем больше этого фермента накапливается и тем насыщеннее цвет.

Поэтому на 5–7-й день простуды носовые выделения обычно такие густые и цветные. Это не повод начинать антибактериальную терапию. Врачебные сообщества предупреждают: необоснованный и бесконтрольный приём антибиотиков делает бактерии устойчивыми к лекарствам.

Миф про зелёные сопли появился из-за их сходства с гнойными выделениями, которые бывают при бактериальном риносинусите. Они тоже густые и зеленоватого оттенка. Однако это не обязательный симптом — прозрачные сопли при бактериальной инфекции тоже бывают.

По этой же причине цвет мокроты при кашле тоже большого значения не имеет. Оценивать нужно совокупность симптомов, а не отдельные признаки.

Миф № 2. Лихорадка дольше трёх дней — пора пить антибиотики

Простуда — это вирусная инфекция, которая обычно длится 7–10 дней. Пик болезни приходится на 3–5-й день, потом наступает облегчение. При этом высокая температура может сохраняться всё это время и это не повод начинать антибактериальную терапию.

Антибиотики не работают против вирусов. Наоборот, при ОРВИ они приносят больше вреда, чем пользы, и повышают риски осложнений. Единственное показание к антибиотикам — присоединение бактериальной инфекции. Заподозрить её можно, если температура держится дольше 10 дней, появились гнойная мокрота и слизь или самочувствие стало улучшаться, а потом опять ухудшилось. Даже в этом случае сначала нужна консультация врача.

Миф № 3. Температуру выше 38,5 °C нужно сбивать

Смертельно опасной для человека считается температура тела выше 41–42 °C. При таких показателях начинается денатурация (свёртывание) белков в крови. Кровоснабжение и обмен веществ нарушаются, из-за чего страдают мозг и внутренние органы. Поэтому высокую температуру рекомендуют сбивать, например, ибупрофеном или парацетамолом.

Конкретных цифр, когда пора принимать меры, нет. Врачи рекомендуют ориентироваться на самочувствие. Если пациент чувствует себя хорошо, допустимо ничего не предпринимать, даже если градусник показывает 39 °C. Однако, если температура поднялась выше 40 °C и не сбивается, лучше вызвать скорую. Особенно если состояние сопровождается сильной головной болью, сыпью, спутанностью сознания, рвотой, болью в животе или судорогами.

Миф № 4. При ангине нужны антибиотики

Ангина, или острый тонзиллофарингит, чаще всего возникает на фоне вирусной инфекции, против которой антибиотики не работают. На долю бактериальной формы приходится всего 5–15% случаев. Отличить вирусную ангину от бактериальной на глаз нельзя, нужны тесты.

В подавляющем большинстве случаев возбудителем бактериального тонзиллофарингита становится бета-гемолитический стрептококк группы А. Поэтому для подтверждения диагноза проводят анализы на антигены к нему. Можно использовать экспресс-стрептотест, который продаётся в аптеке. Если он отрицательный, ангина, скорее всего, вызвана вирусной инфекцией, значит, антибиотики не нужны.

Миф № 5. Пока есть симптомы, человек заразен

Инкубационный период респираторных вирусов варьируется от 1 до 14 дней, но чаще всего составляет 1–5 дней. Поэтому носитель может быть заразным уже за несколько дней до первых симптомов.

Точно сказать, когда пациент становится не опасен для окружающих, невозможно. Это зависит от типа возбудителя, течения болезни и индивидуальных особенностей больного. Например, люди с иммунодефицитом остаются заразными дольше.

Однако через 24 часа после последнего подъёма температуры способность передачи вируса заметно снижается. Тем не менее Центры по контролю за заболеваемостью рекомендуют ещё 5 дней после лихорадки по возможности оставаться дома, носить маску и соблюдать дистанцию.

При этом остаточные симптомы ОРВИ, например насморк или кашель, могут сохраняться до двух-трёх недель, поствирусные риносинусит и кашель иногда длятся месяцами. Это не значит, что пациент заразен или ему нужны антибиотики. Просто иногда инфекция так сильно влияет на дыхательные пути и кашлевые рецепторы, что они остаются активными, даже когда возбудителя уже нет.

Главное

Простуда обычно длится 7–10 дней, всё это время может повышаться температура. Это не повод начинать пить антибиотики. По цвету соплей не судят о характере болезни. Жёлто-зелёный оттенок носовая слизь и мокрота приобретают из-за фермента миелопероксидазы, который выделяется и при вирусной, и при бактериальной инфекции. Нет конкретных показателей, когда нужно сбивать температуру. Ориентироваться следует на самочувствие, а не цифры на градуснике.

Однако, если температура поднимается выше 40 градусов и не сбивается, лучше вызвать скорую. Антибиотики нужны только при подтверждённой бактериальной ангине, которая у взрослых бывает не так часто. Поствирусные насморк и кашель могут сохраняться в течение нескольких месяцев после выздоровления. Такие остаточные симптомы не показатель того, что человек заразен.

Источник: doctor

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 169
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 213

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 0
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 8
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 3
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 12
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 37
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 41
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 0
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 8
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 3

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео