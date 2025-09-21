Почему пальмовое масло — не такой уж и демон, как его малюют

Дискуссии о последствиях применения пальмового масла не утихают. Скептики говорят о его потенциальном вреде для здоровья, тогда как сторонники перечисляют полезные свойства. Попробуем разобрать все аргументы, чтобы сделать обоснованный вывод.

Что такое пальмовое масло?

Плоды масличной пальмы (Elaeis guineensis) содержат масло, богатое насыщенными (пальмитиновая кислота) и ненасыщенными (олеиновая и линолевая кислоты) жирами, а также каротиноидами. Масличная пальма плодоносит 20–25 лет, давая большие урожаи, что делает этот продукт доступным и дешевым.

Деревья производят два вида масла: пальмовое из мякоти плодов, богатое пальмитиновой кислотой, и пальмоядровое из семян, похожее на кокосовое. Масло из мякоти после переработки превращается либо в жидкое олеиновое для кулинарии, либо в твердый стеарин для маргарина и кулинарных жиров. Пальмоядровое используется в пищевой промышленности, а также для производства мыла и моющих средств.

Вред или миф? Основные аргументы

Пальмовое масло, которое поступает на территорию РФ, соответствует критериям безопасности. Несмотря на это, вопрос о его влиянии на здоровье вызывает много споров.

Аргументы против:

Высокий уровень насыщенных жиров. Хотя пальмовое масло действительно богато насыщенными жирами, включая пальмитиновую кислоту, исследования показывают, что оно не повышает уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности у здоровых взрослых. К тому же насыщенные жиры есть и в других продуктах.

Канцерогенность. Пальмовое масло способно образовывать потенциально вызывающие рак вещества. Однако оно также содержит токотриенолы, снижающие риск развития опухолей.

Окисление при высоких температурах. Нагревание масла из плодов пальмы вызывает образование альдегидов и кетонов, особенно при повторном использовании, но это свойственно многим растительным жирам. Преимущество пальмового — отсутствие трансжиров при нагреве.

Экологические последствия. Вырубка лесов для плантаций пальм наносит вред экосистемам и сокращает популяцию диких животных. Эта проблема этического характера, и ее значимость каждый определяет лично для себя.

Вопрос о вреде пальмового масла остается открытым. Риски для здоровья при избытке в пище присущи и другим жирным продуктам.

Где содержится пальмовое масло?

Оно активно используется в пищевой промышленности для улучшения текстуры и увеличения срока хранения продуктов, таких как печенье, шоколад, мороженое и полуфабрикаты. Часто его добавляют в детские молочные смеси. В косметологии и бытовой химии оно применяется в кремах, шампунях и моющих средствах благодаря увлажняющим свойствам и способности усиливать пену. В фармацевтике масло служит основой для капсул и мазей, улучшая проникновение активных ингредиентов. В технических производствах его добавляют в смазочные материалы и краски, из него создают биотопливо.

Как снизить потребление и стоит ли?

Чтобы сократить пальмовое масло в рационе или вовсе его исключить, внимательно проверяйте состав на упаковке. Оно может скрываться под названиями «растительное масло», «пальмитат» или «глицериды пальмового масла». Вместо него можно пользоваться оливковым, кокосовым или подсолнечным.

Решать, использовать пальмовое масло или нет, зависит от ваших вкусов.