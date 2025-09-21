Замороженный огурец для красивой кожи: действительно ли работает новый TikTok тренд

Попробуйте замороженный огурец как часть вечернего ритуала, но ставьте его в категорию «наслаждение и релакс», а не лечение В последние годы Instagram и TikTok пестрят трендами, которые обещают «чудодейственный» эффект для кожи за считанные минуты. Один из них — маски и компрессы из замороженного огурца.

Кажется, что холодный огурец может мгновенно освежить лицо, убрать отеки и даже «сделать кожу идеальной». Дерматолог Dr. Geeta Yadav объяснила, что охлаждающий эффект огурца действительно может временно уменьшить отечность и ощущение уставшей кожи. Когда кожа подвергается воздействию холода, сосуды сужаются и лицо выглядит менее отечным после поздней ночи или долгого рабочего дня.

Однако стоит понимать, что это временный эффект. Замороженный огурец:

не предотвращает появление акне;

не делает кожу более упругой;

не дает длительного «здорового сияния».

Эти результаты можно получить только с помощью последовательного ухода за кожей, который подтвержден научными исследованиями.

Что действительно работает

Чтобы у кожи был здоровый и ухоженный вид, дерматолог рекомендует:

Регулярное очищение — два раза в день, с мягким средством, которое не пересушивает кожу.

Целевые средства для проблемной кожи, например, сыворотки с ретинолом, ниацинамидом или салициловой кислотой для акне и неровного рельефа кожи.

Увлажнение, крем или гель для вашего типа кожи помогает поддерживать барьер кожи и предотвращает ее сухость.

Ежедневный SPF, солнцезащитный крем с широким спектром защиты (SPF 30 и выше) не только сохраняет молодость кожи, но и уменьшает риск пигментации.

Тренд с замороженным огурцом — лишь маленькое удовольствие. Если вы хотите освежить кожу после тяжелого дня, замороженный огурец может стать приятным мини-ритуалом. Он дает ощущение прохлады, тонизирует кожу и добавляет легкого комфорта, но не рассчитывайте на «чудодейственный эффект», для настоящих изменений нужна регулярность и проверенные методы ухода.

