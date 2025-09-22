5 простых соусов из обычной томатной пасты

Томатная паста — отличная основа для самых разных соусов.
Классический томатный соус
В малой кастрюле разогрейте немного оливкового масла.
Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте его до прозрачности.
Добавьте томатную пасту и обжарьте ее вместе с луком около 2 минут.
Влейте немного воды или овощного бульона, чтобы разбавить соус.
Приправьте соус солью, перцем, сахаром, базиликом, орегано и другими любимыми специями.
Тушите соус на медленном огне около 20-30 минут до толщины и консистенции, которую вы предпочитаете.
Арабский соус Харисса
В миске смешайте томатную пасту, оливковое масло, чеснок, кайенский перец, кумин, кориандр, соль и лимонный сок.
Постепенно добавляйте горячую воду, чтобы получить густую консистенцию соуса.
Попробуйте и, если необходимо, отрегулируйте пряности и кислотность.
Томатный соус "Маринара"
В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности.
Добавьте томатную пасту и обжарьте ее вместе с луком около 2 минут.
Влейте немного красного вина и дайте ему выкипеть.
Добавьте нарезанные помидоры, соль, перец, сахар, базилик и орегано.
Тушите соус на медленном огне около 30-40 минут для развития вкуса.
Томатный соус с грибами
В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности.
Добавьте нарезанные грибы и обжарьте их до золотистого цвета.
Добавьте томатную пасту и обжарьте ее вместе с грибами около 2 минут.
Влейте немного овощного бульона и дайте соусу закипеть.
Приправьте соус тимьяном, солью, перцем и другими любимыми специями.
Тушите соус на медленном огне около 20-30 минут, чтобы грибы стали мягкими и ароматными.
Томатный соус с оливками и каперсами
В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности.
Добавьте томатную пасту и обжарьте ее вместе с луком около 2 минут.
Влейте немного овощного бульона и добавьте нарезанные оливки и каперсы.
