5 простых соусов из обычной томатной пасты

Классический томатный соус

В малой кастрюле разогрейте немного оливкового масла.

Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте его до прозрачности.

Добавьте томатную пасту и обжарьте ее вместе с луком около 2 минут.

Влейте немного воды или овощного бульона, чтобы разбавить соус.

Приправьте соус солью, перцем, сахаром, базиликом, орегано и другими любимыми специями.

Тушите соус на медленном огне около 20-30 минут до толщины и консистенции, которую вы предпочитаете.

Арабский соус Харисса

В миске смешайте томатную пасту, оливковое масло, чеснок, кайенский перец, кумин, кориандр, соль и лимонный сок.

Постепенно добавляйте горячую воду, чтобы получить густую консистенцию соуса.

Попробуйте и, если необходимо, отрегулируйте пряности и кислотность.

Томатный соус "Маринара"

В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности.

Добавьте томатную пасту и обжарьте ее вместе с луком около 2 минут.

Влейте немного красного вина и дайте ему выкипеть.

Добавьте нарезанные помидоры, соль, перец, сахар, базилик и орегано.

Тушите соус на медленном огне около 30-40 минут для развития вкуса.



Томатный соус с грибами

В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности.

Добавьте нарезанные грибы и обжарьте их до золотистого цвета.

Добавьте томатную пасту и обжарьте ее вместе с грибами около 2 минут.

Влейте немного овощного бульона и дайте соусу закипеть.

Приправьте соус тимьяном, солью, перцем и другими любимыми специями.

Тушите соус на медленном огне около 20-30 минут, чтобы грибы стали мягкими и ароматными.

Томатный соус с оливками и каперсами

В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности.

Добавьте томатную пасту и обжарьте ее вместе с луком около 2 минут.

Влейте немного овощного бульона и добавьте нарезанные оливки и каперсы.

