Люблю!
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
6 быстрых и полезных завтраков за 5 минут

Многочисленные исследования подтверждают: те, кто регулярно завтракает, чувствуют себя бодрее, обладают большей энергией, легче поддерживают здоровый вес, реже поддаются кулинарным соблазнам и выбирают более полезную пищу на обед и ужин.

Предлагаем вам несколько рецептов быстрого завтрака:

1. Банан с арахисовым маслом

Такое сочетание обеспечивает организм оптимальным количеством белка и клетчатки и помогает сохранить ощущение сытости до полудня. Вы можете взять на работу несколько бананов и банку арахисового масла или позавтракать дома, но в любом случае это один из самых быстрых завтраков. Займет более 5 минут, чтобы приготовить этот завтрак и съесть его.

2. Греческий йогурт с горстью орехов/семян

Выберите греческий йогурт, потому что он имеет двойное содержание белка, а грецкие орехи – это значительный вклад хороших, мононенасыщенных жиров. Эти жиры важны для сердца, головного мозга и помогают худеть.

3. Вареные яйца

Большинство экспертов сходятся во мнении, что яйца являются одним из лучших источников белка. Для быстрого, здорового и питательного завтрака можете сварить яйца заранее и держать их в холодильнике.

4. Цельное зерно с сухофруктами, кокосом и молоком/йогуртом

Сочетание цельного зерна с сухофруктами, семенами и кокосовыми хлопьями – это быстрый и здоровый завтрак. Храните в закрытой герметически банке смесь зерен, сухофруктов, кокоса и семян, чтобы всегда иметь ее под рукой, а утром просто залейте смесь молоком (можно использовать и растительное) или йогуртом.

5. Овощные палочки с различными растительными паштетами

Храните в холодильнике нарезанные морковь, сельдерей, цветную капусту, огурцы или перцы, чтобы съесть их на завтрак с растительным паштетом. Паштет из нута, чечевицы, авокадо, кунжутная паста, арахисовое или миндальное масло – это некоторые варианты продуктов, которые вы можете держать в холодильнике для быстрого завтрака.

6. Смесь орехов/семян и сухофрукты

Смешайте любимые виды орехов, семян и сухофруктов, распределите их на порции, и вы будете иметь под рукой здоровый завтрак, который можете съесть на пути к работе.

Источник: noi.md

#еда
Видео