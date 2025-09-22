То, что кажется простудой, может быть серьёзной болезнью

Беспричинный длительный кашель и головные боли могут быть сигналами возможного рака, предупреждает кандидат медицинских наук, онколог Юлия Вахабова из Европейского медицинского центра (ЕМС).

Ещё одним тревожным симптомом опасного заболевания может быть беспричинное снижение веса без изменений в образе жизни и аппетита, повышенная утомляемость.

Вахабова подчеркнула, что при появлении подозрительных симптомов и неэффективности лечения возможных их причин — это повод обратиться к врачу, чтобы исключить развитие онкологических заболеваний организма.

Источник: ks-yanao