Что происходит? Госдеп США призвал граждан срочно покинуть Россию 0 5920

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что происходит? Госдеп США призвал граждан срочно покинуть Россию
ФОТО: Youtube

Госдеп США вновь настоятельно рекомендовал американцам срочно покинуть Россию.

Государственный департамент США продлил экстренное предупреждение для американцев, которые находятся в России, и настоятельно рекомендовал своим гражданам срочно покинуть российскую территорию. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документы ведомства.

«Гражданам США, находящимся на территории России, следует немедленно уехать», — предупреждает Госдеп.

Также в сообщении отмечается, что возможности американских дипломатов по оказанию помощи согражданам ограничены из-за сокращения персонала.

Читайте: Россиян готовят к новой войне через развлекательные программы на Новый год

#эвакуация #безопасность #дипломатия #Россия #политика
