Госдеп США вновь настоятельно рекомендовал американцам срочно покинуть Россию.
Государственный департамент США продлил экстренное предупреждение для американцев, которые находятся в России, и настоятельно рекомендовал своим гражданам срочно покинуть российскую территорию. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документы ведомства.
«Гражданам США, находящимся на территории России, следует немедленно уехать», — предупреждает Госдеп.
Также в сообщении отмечается, что возможности американских дипломатов по оказанию помощи согражданам ограничены из-за сокращения персонала.
