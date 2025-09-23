Baltijas balss logotype
Гламурная телогрейка: как подобрать стеганую куртку и с чем носить этой осенью 0 192

Люблю!
Дата публикации: 23.09.2025
womanhit
Гламурная телогрейка: как подобрать стеганую куртку и с чем носить этой осенью

Легкие тонкие стеганые куртки (и жилеты тоже) вернулись из гардероба военных и рыболовов прямо в город: они теплые без объема, отлично складываются в сумку и идеально работают в слоях. Правильная модель делает силуэт стройнее, освежает базу и спасает в переменчивую погоду. Стилист Маша Ведерникова рассказала, с чем и как их носить этой осенью.

Начните с правильной простежки и кроя

Правило простое: чем мельче стежки, тем «тоньше» вы выглядите. Алмазы, «елочка» и узкая горизонталь визуально утончают, большие «луковицы» и широкая горизонтальная простежка добавляют объема. «Для курток выгоден прямой H-крой до середины бедра с аккуратным воротником-стойкой или без воротника вовсе. Если грудь большая или плечи широкие, выбирайте V-вырез воротника, он вытягивает линию шеи и облегчает верх», — говорит эксперт.

5-modnye.jpg

Соберите «умные» слои: под пальто, тренч и пиджак

Тонкая стеганая вещь создана для многослойности. Носите жилет под свободный пиджак или тренч — получится теплый «офисный» комплект. Куртка-лайнер отлично дружит с пальто прямого кроя: пальто остается формальным, а лайнер добавляет тепла и света (особенно в контрастном оттенке — молочном, хаки, васильковом). Чтобы слои не спорили, следите за плечами: верхний слой должен быть на полразмера свободнее, а манжеты — выглядывать на 1–2 см.

Балансируйте фактуры и пропорции

Стежка любит матовую поверхность: деним, твид, фланель, кожа с зерном — рядом с ними стеганая куртка выглядит дороже. «К укороченной модели берите высокую посадку и объемные брюки или джинсы — получится актуальная фигура „песочные часы“ без ремня. Удлиненную куртку компенсируйте узкими низами: джинсы скини или прямые, леггинсы из плотного трикотажа, сапоги-трубы, к женственным платьям добавляйте тонкий пояс — и сразу станет виден силуэт», — объясняет стилист.

8c.jpg

Подберите обувь и аксессуары под сценарий

Городской кэжуал: кроссовки или лоферы, стеганая куртка и джинсы — работает всегда. В дождливые дни подойдут челси или резиновые ботинки и куртка-лайнер с капюшоном, в сухую прохладу — высокие сапоги и жилет поверх свитера-гольфа. Шарф из плотной шерсти, кожаная сумка-«бакет» и бейсболка уводят образ в спорт-шик, шелковый платок, тонкие серьги-кольца и структурный тоут — в смарт-кэжуал.

Цвет и уход

База: черный, графит, темно-синий, хаки, молочный. Акцент: васильковый, бордовый, шалфейный, золотистый — берите один акцент и поддержите его шарфом или шапкой. Стеганые вещи любят минимализм: меньше блеска и лишней фурнитуры — больше шансов выглядеть актуально. По уходу — рекомендуется машинная деликатная стирка в стиральном мешке, нейтральный гель, щадящая сушка на плечиках (без батареи). Стирайте пуховые модели с теннисными мячами в сушилке на низкой температуре. Храните на вешалке, не перегружая плечи.

0fe.jpg

#мода
Оставить комментарий

