Пик давления утром: кто в зоне риска и как себя защитить

Артериальное давление бывает самым высоким утром, из-за циркадного ритма регулирующего сон и бодрствование. Ночью же парасимпатическая нервная система снижает давление на 10-20% с помощью мелатонина, расширяя сосуды.
-
Артериальное давление чаще всего повышается утром из-за циркадного ритма, достигая пика около 10:00, что может угрожать сердечно-сосудистыми заболеваниями.
-
Маскированная гипертензия, когда давление нормальное у врача, но высокое дома, повышает риск инсульта на 232% и смерти на 270% у гипертоников.
-
Изменения образа жизни, как низкосолевая диета и йога, помогают контролировать утренние скачки; врачи советуют круглосуточный мониторинг давления.
На рассвете симпатическая система активизируется, высвобождая кортизол. Это сужает сосуды и повышает давление, готовя организм к активной деятельности.
Как укротить утренние скачки давления сообщает сайт Verywell health.
Всплески давления по утрам: как циркадный ритм угрожает здоровью
Медицина утверждает, что колебания давления утром это нормально. Но в старшем возрасте, при диабете, болезнях почек, стрессе или употреблении алкоголя утренние скачки становятся опасными.
Что чаще всего влияет на изменения давления?
Возраст: у пожилых людей скачки сильнее из-за более слабых сосудов.
Диабет: неконтролируемый сахар повышает давление.
Болезни почек: задержка жидкости добавляет нагрузку.
Алкоголь и стресс: провоцируют выброс кортизола.
Когда утренние всплески давления становятся медицинской проблемой?
-
У здоровых людей утренние скачки безопасны, но маскированная гипертензия (нормальное давление у врача, но ≥130/80 мм рт. ст. дома) могут быть такой же опасной, как обычная гипертензия.
-
У гипертоников повышение на 10 мм рт. ст. утром увеличивает риск инсульта на 232%, сердечного приступа на 192% и смерти на 270%.
-
В 2023 году исследование показало, что 1 из 8 взрослых имеет эту проблему, часто о ней не подозревая.
Что вы можете сделать для контроля за давлением?
Для контроля утренних скачков:
-
Ешьте меньше соли, спите 7-9 часов, занимайтесь аэробикой.
-
Сократите алкоголь, практикуйте йогу или медитацию.
-
Измеряйте давление несколько раз в день; при гипертонии — закажите круглосуточный мониторинг у врача.
-
Врачи рекомендуют корректировать лекарства и учитывать влияние хронических болезней и стрессов, чтобы избежать неожиданных сердечных приступов или инсультов.
