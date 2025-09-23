Baltijas balss logotype
Пик давления утром: кто в зоне риска и как себя защитить

Люблю!
Дата публикации: 23.09.2025
Napensii
Пик давления утром: кто в зоне риска и как себя защитить
ФОТО: Freepik

Артериальное давление бывает самым высоким утром, из-за циркадного ритма регулирующего сон и бодрствование. Ночью же парасимпатическая нервная система снижает давление на 10-20% с помощью мелатонина, расширяя сосуды.

  • Артериальное давление чаще всего повышается утром из-за циркадного ритма, достигая пика около 10:00, что может угрожать сердечно-сосудистыми заболеваниями.

  • Маскированная гипертензия, когда давление нормальное у врача, но высокое дома, повышает риск инсульта на 232% и смерти на 270% у гипертоников.

  • Изменения образа жизни, как низкосолевая диета и йога, помогают контролировать утренние скачки; врачи советуют круглосуточный мониторинг давления.

На рассвете симпатическая система активизируется, высвобождая кортизол. Это сужает сосуды и повышает давление, готовя организм к активной деятельности.

Как укротить утренние скачки давления сообщает сайт Verywell health.

Всплески давления по утрам: как циркадный ритм угрожает здоровью

Медицина утверждает, что колебания давления утром это нормально. Но в старшем возрасте, при диабете, болезнях почек, стрессе или употреблении алкоголя утренние скачки становятся опасными.

Что чаще всего влияет на изменения давления?

Возраст: у пожилых людей скачки сильнее из-за более слабых сосудов.

Диабет: неконтролируемый сахар повышает давление.

Болезни почек: задержка жидкости добавляет нагрузку.

Алкоголь и стресс: провоцируют выброс кортизола.

Когда утренние всплески давления становятся медицинской проблемой?

  • У здоровых людей утренние скачки безопасны, но маскированная гипертензия (нормальное давление у врача, но ≥130/80 мм рт. ст. дома) могут быть такой же опасной, как обычная гипертензия.

  • У гипертоников повышение на 10 мм рт. ст. утром увеличивает риск инсульта на 232%, сердечного приступа на 192% и смерти на 270%.

  • В 2023 году исследование показало, что 1 из 8 взрослых имеет эту проблему, часто о ней не подозревая.

Что вы можете сделать для контроля за давлением?

Для контроля утренних скачков:

  • Ешьте меньше соли, спите 7-9 часов, занимайтесь аэробикой.

  • Сократите алкоголь, практикуйте йогу или медитацию.

  • Измеряйте давление несколько раз в день; при гипертонии — закажите круглосуточный мониторинг у врача.

  • Врачи рекомендуют корректировать лекарства и учитывать влияние хронических болезней и стрессов, чтобы избежать неожиданных сердечных приступов или инсультов.

#давление #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
