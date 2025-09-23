Пик давления утром: кто в зоне риска и как себя защитить

Маскированная гипертензия, когда давление нормальное у врача, но высокое дома, повышает риск инсульта на 232% и смерти на 270% у гипертоников.

Артериальное давление чаще всего повышается утром из-за циркадного ритма, достигая пика около 10:00, что может угрожать сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На рассвете симпатическая система активизируется, высвобождая кортизол. Это сужает сосуды и повышает давление, готовя организм к активной деятельности.

Как укротить утренние скачки давления сообщает сайт Verywell health.

Медицина утверждает, что колебания давления утром это нормально. Но в старшем возрасте, при диабете, болезнях почек, стрессе или употреблении алкоголя утренние скачки становятся опасными.

Возраст: у пожилых людей скачки сильнее из-за более слабых сосудов.

Диабет: неконтролируемый сахар повышает давление.

Болезни почек: задержка жидкости добавляет нагрузку.

Алкоголь и стресс: провоцируют выброс кортизола.

У здоровых людей утренние скачки безопасны, но маскированная гипертензия (нормальное давление у врача, но ≥130/80 мм рт. ст. дома) могут быть такой же опасной, как обычная гипертензия.

У гипертоников повышение на 10 мм рт. ст. утром увеличивает риск инсульта на 232%, сердечного приступа на 192% и смерти на 270%.