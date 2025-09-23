«Постучал — и сбылось?» Разбираем модную телесную практику вместе с психологом

В соцсетях сотни тысяч просмотров набирает тренд «это для меня»: человек слегка постукивает себя по лицу и телу и приговаривает «часы Roleх — для меня», «отдых на Мальдивах — для меня», «Cartier — для меня». Сторонники тренда утверждают, что таким способом они настраивают процесс исполнения желаний и отправляют запрос Вселенной.

В соцсетях сотни тысяч просмотров набирает тренд «это для меня»: человек слегка постукивает себя по лицу и телу и приговаривает «часы Roleх — для меня», «отдых на Мальдивах — для меня», «Cartier — для меня». Сторонники тренда утверждают, что таким способом они настраивают процесс исполнения желаний и отправляют запрос Вселенной.

Психолог Марина Бондаренко поясняет, может ли такая практика работать, есть ли у этой техники научно обоснованные аналоги, чего от них реально можно ожидать и как использовать.

Почему не стоит полагаться только на стук

Потребность быть замеченным, услышанным, получить желаемое без усилий — понятна. В этом смысле практика опирается на поддержание важных внутренних потребностей: признание, успешность, изобилие.

Однако если человек ограничивается только подобным ритуалом — без анализа, осознания и последующих действий, — то подобная практика превращается в символическую попытку избегания реальных усилий. У практикующего технику начинает преобладать магическое мышление: «я просто заявляю о желании — и жду, пока оно исполнится само».

Такой подход может быть не просто неэффективен, но и травматичен. Человек может столкнуться с разочарованием: «я делаю, как сказано, но это не работает». Может возникать ощущение, что «со мной что-то не так», раз у всех получается, а у него — нет. А когда ответственность смещается на внешние силы: «это Вселенная не откликнулась, надо просто подождать», то не возникает и стимула что-то предпринимать самому.

На что это похоже

Тренд напоминает реальную телесную технику, активно применяемую в психотерапии. Это tapping, или техника эмоциональной свободы (EFT). Метод EFT был разработан в 1990-х годах на основе принципов когнитивно-поведенческой терапии, телесной саморегуляции и акупунктуры без игл.

Суть метода в мягком постукивании по определенным точкам тела в сочетании с проговариванием переживаний и установок. Например: «Несмотря на то, что я чувствую тревогу, я принимаю себя полностью. Я выбираю быть в безопасности». Такая практика снижает уровень физиологического стресса, применяется при тревоге, фобиях, последствиях травм.

Важно: в EFT постукивание — не ритуал, а способ вернуть себе доступ к ресурсу, снизить напряжение и перейти от эмоционального импульса к выбору, как себя чувствовать.

В соцсетях часто адаптируют терапевтические техники в эстетичные и «быстрые» форматы. Это делает психологию ближе, но одновременно искажает суть методов. Аффирмации вроде «я достойна», «это для меня» могут быть полезны, если человек уже в ресурсе, у него есть силы, чтобы поддержать себя на пути к цели.

Но при внутреннем сопротивлении (стыде, недоверии, боли) они могут вызывать обратный эффект — напряжение, злость или истощение сил. Поэтому важно работать не только с поверхностной формулой, но и с ее восприятием телом и психикой.

Как правильно использовать tapping

При соблюдении определенных условий tapping может быть полезен как инструмент самопомощи.

Подходит:

при стрессовых ситуациях, эмоциональной перегрузке, внутреннем напряжении;

как способ переключиться, восстановить ясность мышления;

как поддерживающая практика между сессиями с психологом;

для закрепления позитивных установок.

Не рекомендуется:

использовать как замену действиям;

ожидать, что техника «сама реализует желания»;

применять при тяжелых состояниях без сопровождения специалиста (например, при ПТСР, выраженной депрессии и т. п.);

подменять ею полноценную психотерапевтическую работу.

Если вы хотите попробовать tapping самостоятельно

Найдите спокойное место, где вам комфортно.

Сформулируйте текущее состояние: тревога, усталость, злость.

Начните мягко постукивать кончиками пальцев по области груди или по краю ладони.

Проговорите: «Несмотря на это состояние, я принимаю себя. Я дышу. Я здесь». «Я чувствую напряжение, и я разрешаю себе чувствовать и отпускать».

Сделайте 2–3 цикла и понаблюдайте за своим состоянием. Если почувствовали ухудшение — остановитесь и обратитесь к специалисту.

Надо помнить, что визуализация желаний — инструмент полезный и сильный. Но здесь важно понимать, что без внутренней работы, осознанного выбора и реальных действий желания останутся на уровне фантазий. Телесные практики могут стать ценным ресурсом для поддержки себя. Но их сила совсем не в магии, а в способности возвращаться в контакт с собой, снижать напряжение и поддерживать движение вперед.

the-day