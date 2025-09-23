Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Постучал — и сбылось?» Разбираем модную телесную практику вместе с психологом 0 375

Люблю!
Дата публикации: 23.09.2025
BB.LV
«Постучал — и сбылось?» Разбираем модную телесную практику вместе с психологом

В соцсетях сотни тысяч просмотров набирает тренд «это для меня»: человек слегка постукивает себя по лицу и телу и приговаривает «часы Roleх — для меня», «отдых на Мальдивах — для меня», «Cartier — для меня». Сторонники тренда утверждают, что таким способом они настраивают процесс исполнения желаний и отправляют запрос Вселенной.

В соцсетях сотни тысяч просмотров набирает тренд «это для меня»: человек слегка постукивает себя по лицу и телу и приговаривает «часы Roleх — для меня», «отдых на Мальдивах — для меня», «Cartier — для меня». Сторонники тренда утверждают, что таким способом они настраивают процесс исполнения желаний и отправляют запрос Вселенной.

Психолог Марина Бондаренко поясняет, может ли такая практика работать, есть ли у этой техники научно обоснованные аналоги, чего от них реально можно ожидать и как использовать.

Почему не стоит полагаться только на стук

Потребность быть замеченным, услышанным, получить желаемое без усилий — понятна. В этом смысле практика опирается на поддержание важных внутренних потребностей: признание, успешность, изобилие.

Однако если человек ограничивается только подобным ритуалом — без анализа, осознания и последующих действий, — то подобная практика превращается в символическую попытку избегания реальных усилий. У практикующего технику начинает преобладать магическое мышление: «я просто заявляю о желании — и жду, пока оно исполнится само».

Такой подход может быть не просто неэффективен, но и травматичен. Человек может столкнуться с разочарованием: «я делаю, как сказано, но это не работает». Может возникать ощущение, что «со мной что-то не так», раз у всех получается, а у него — нет. А когда ответственность смещается на внешние силы: «это Вселенная не откликнулась, надо просто подождать», то не возникает и стимула что-то предпринимать самому.

На что это похоже

Тренд напоминает реальную телесную технику, активно применяемую в психотерапии. Это tapping, или техника эмоциональной свободы (EFT). Метод EFT был разработан в 1990-х годах на основе принципов когнитивно-поведенческой терапии, телесной саморегуляции и акупунктуры без игл.

Суть метода в мягком постукивании по определенным точкам тела в сочетании с проговариванием переживаний и установок. Например: «Несмотря на то, что я чувствую тревогу, я принимаю себя полностью. Я выбираю быть в безопасности». Такая практика снижает уровень физиологического стресса, применяется при тревоге, фобиях, последствиях травм.

Важно: в EFT постукивание — не ритуал, а способ вернуть себе доступ к ресурсу, снизить напряжение и перейти от эмоционального импульса к выбору, как себя чувствовать.

В соцсетях часто адаптируют терапевтические техники в эстетичные и «быстрые» форматы. Это делает психологию ближе, но одновременно искажает суть методов. Аффирмации вроде «я достойна», «это для меня» могут быть полезны, если человек уже в ресурсе, у него есть силы, чтобы поддержать себя на пути к цели.

Но при внутреннем сопротивлении (стыде, недоверии, боли) они могут вызывать обратный эффект — напряжение, злость или истощение сил. Поэтому важно работать не только с поверхностной формулой, но и с ее восприятием телом и психикой.

Как правильно использовать tapping

При соблюдении определенных условий tapping может быть полезен как инструмент самопомощи.

Подходит:

  • при стрессовых ситуациях, эмоциональной перегрузке, внутреннем напряжении;

  • как способ переключиться, восстановить ясность мышления;

  • как поддерживающая практика между сессиями с психологом;

  • для закрепления позитивных установок.

Не рекомендуется:

  • использовать как замену действиям;

  • ожидать, что техника «сама реализует желания»;

  • применять при тяжелых состояниях без сопровождения специалиста (например, при ПТСР, выраженной депрессии и т. п.);

  • подменять ею полноценную психотерапевтическую работу.

Если вы хотите попробовать tapping самостоятельно

  • Найдите спокойное место, где вам комфортно.

  • Сформулируйте текущее состояние: тревога, усталость, злость.

  • Начните мягко постукивать кончиками пальцев по области груди или по краю ладони.

  • Проговорите: «Несмотря на это состояние, я принимаю себя. Я дышу. Я здесь». «Я чувствую напряжение, и я разрешаю себе чувствовать и отпускать».

Сделайте 2–3 цикла и понаблюдайте за своим состоянием. Если почувствовали ухудшение — остановитесь и обратитесь к специалисту.

Надо помнить, что визуализация желаний — инструмент полезный и сильный. Но здесь важно понимать, что без внутренней работы, осознанного выбора и реальных действий желания останутся на уровне фантазий. Телесные практики могут стать ценным ресурсом для поддержки себя. Но их сила совсем не в магии, а в способности возвращаться в контакт с собой, снижать напряжение и поддерживать движение вперед.

the-day

Читайте нас также:
#психология #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 170
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 215

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 7
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 15
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 27
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 16
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 41
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 44
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 7
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 15
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео