Один из крупнейших покупателей российской нефти выдвинул требование 0 11127

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Один из крупнейших покупателей российской нефти выдвинул требование
ФОТО: Youtube

Reuters: Индия потребовала еженедельно сообщать об импорте нефти из России.

Правительство Индии потребовало еженедельно сообщать об импорте нефти из России и США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Нам нужны своевременные и точные данные об импорте нефти в Россию и США, чтобы, когда США запрашивают информацию, мы могли предоставлять проверенные цифры, а не полагаться на вторичные источники», — приводит агентство слова одного из анонимных собеседников.

По мнению авторов материала, причиной такого решения могут быть планы премьер-министра Индии Нарендры Моди заключить новое торговое соглашение с США.

19 декабря прошлого года агентство Reuters сообщало, что во второй половине декабря скидки на основной российский экспортный сорт нефти Urals с продажей в балтийских портах для китайских покупателей взлетели до 35 долларов за баррель по отношению к сорту Brent. Резкий рост скидок начался после введения санкций США в отношении крупнейших российских экспортеров нефти.

#США #нефть #санкции #Индия #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео