Как сохранить бананы свежими надолго: простой и неожиданный способ

Бананы вкусные и невероятно "удобные", но сохранить их свежими оказывается не так просто. Вы когда-нибудь задумывались, где на самом деле лучше всего хранить бананы? Забудьте про холодильник или шкаф — есть более умный способ, который поможет дольше сохранить их свежими, сладкими и готовыми к употреблению, пишет Leravi.

Понимание того, как бананы созревают, помогает не только экономить деньги, но и сокращать количество ненужных пищевых отходов на кухне.

Почему нельзя хранить бананы в холодильнике

Бананы — тропические фрукты, и холод они не любят. Если положить их в холодильник, кожура быстро почернеет — зрелище неприятное и часто сбивающее с толку. Но, как объясняют продавцы фруктов, "потемневшая кожура не означает, что сам банан испортился".

На самом деле холод замедляет выработку сахаров и делает вкус более пресным, а текстуру — непривычной.

Холодильник может быть полезен только в том случае, если банан уже идеально созрел и вы планируете съесть его в течение одного-двух дней. В остальных случаях лучше оставить фрукты в прохладном месте, где они смогут дозревать естественным образом, не испытывая "шока от холода".

Можно ли положить бананы в кладовку

Многие думают, что если убрать бананы в закрытый шкаф или кладовку, это их защитит. Но эффект может быть обратным. Бананы выделяют этилен — природный гормон, ускоряющий созревание. В замкнутом пространстве этот газ накапливается, и фрукты слишком быстро переходят из состояния "твёрдых" в "переспелые".

Кроме того, в кладовке бывает либо слишком сухо (фрукты пересыхают), либо слишком влажно (появляется плесень и бактерии). А ещё бананы легко впитывают запахи, так что если рядом лежит, например, чеснок или лук — вкус плодов может измениться.

Какую роль этилен играет в созревании бананов

Интересный факт: бананы относятся к так называемым климатерическим фруктам — они продолжают дозревать даже после сбора урожая, именно благодаря этилену. Поэтому часто мы покупаем зелёные бананы и ждём, пока они "дойдут" дома.

На скорость этого процесса влияют температура, циркуляция воздуха и свет. Если учитывать эти факторы, можно регулировать, как долго бананы останутся свежими.

Как сохранить бананы свежими дольше

Храните бананы в прохладном, хорошо проветриваемом месте при температуре около 15–20 °C.

Один неожиданный приём — подвешивать бананы, а не класть их в миску или на стол. Так они меньше мнутся и дольше остаются без тёмных пятен.

Держите бананы подальше от яблок, груш и других плодов, выделяющих этилен. Это замедлит их переспевание.

Дополнительные советы