Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как сохранить бананы свежими надолго: простой и неожиданный способ 0 521

Люблю!
Дата публикации: 24.09.2025
1001sovet
Как сохранить бананы свежими надолго: простой и неожиданный способ

Бананы — тропические фрукты, и холод они не любят.

Бананы вкусные и невероятно "удобные", но сохранить их свежими оказывается не так просто. Вы когда-нибудь задумывались, где на самом деле лучше всего хранить бананы? Забудьте про холодильник или шкаф — есть более умный способ, который поможет дольше сохранить их свежими, сладкими и готовыми к употреблению, пишет Leravi.

Понимание того, как бананы созревают, помогает не только экономить деньги, но и сокращать количество ненужных пищевых отходов на кухне.

Почему нельзя хранить бананы в холодильнике

Бананы — тропические фрукты, и холод они не любят. Если положить их в холодильник, кожура быстро почернеет — зрелище неприятное и часто сбивающее с толку. Но, как объясняют продавцы фруктов, "потемневшая кожура не означает, что сам банан испортился".

На самом деле холод замедляет выработку сахаров и делает вкус более пресным, а текстуру — непривычной.

Холодильник может быть полезен только в том случае, если банан уже идеально созрел и вы планируете съесть его в течение одного-двух дней. В остальных случаях лучше оставить фрукты в прохладном месте, где они смогут дозревать естественным образом, не испытывая "шока от холода".

Можно ли положить бананы в кладовку

Многие думают, что если убрать бананы в закрытый шкаф или кладовку, это их защитит. Но эффект может быть обратным. Бананы выделяют этилен — природный гормон, ускоряющий созревание. В замкнутом пространстве этот газ накапливается, и фрукты слишком быстро переходят из состояния "твёрдых" в "переспелые".

Кроме того, в кладовке бывает либо слишком сухо (фрукты пересыхают), либо слишком влажно (появляется плесень и бактерии). А ещё бананы легко впитывают запахи, так что если рядом лежит, например, чеснок или лук — вкус плодов может измениться.

Какую роль этилен играет в созревании бананов

Интересный факт: бананы относятся к так называемым климатерическим фруктам — они продолжают дозревать даже после сбора урожая, именно благодаря этилену. Поэтому часто мы покупаем зелёные бананы и ждём, пока они "дойдут" дома.

На скорость этого процесса влияют температура, циркуляция воздуха и свет. Если учитывать эти факторы, можно регулировать, как долго бананы останутся свежими.

Как сохранить бананы свежими дольше

  • Храните бананы в прохладном, хорошо проветриваемом месте при температуре около 15–20 °C.

  • Один неожиданный приём — подвешивать бананы, а не класть их в миску или на стол. Так они меньше мнутся и дольше остаются без тёмных пятен.

  • Держите бананы подальше от яблок, груш и других плодов, выделяющих этилен. Это замедлит их переспевание.

Дополнительные советы

  • Держите бананы в открытой фруктовой миске для циркуляции воздуха.

  • Не заворачивайте в полиэтилен и не кладите в герметичные контейнеры — влага только ускорит порчу.

  • Не храните рядом с цитрусовыми — разная влажность приведёт к конденсату и гнили.

  • Проверяйте плоды каждый день, чтобы вовремя съесть те, что начали переспевать.

Читайте нас также:
#еда #фрукты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 170
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 215

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 8
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 15
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 29
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 16
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 42
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 44
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 8
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 15
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео