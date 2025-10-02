Прекрасный вкус и яркий цвет спелой хурмы привлекает к ней множество любителей экзотических плодов. Однако польза этой ягоды не ограничивается лишь ее гастрономическими качествами. По данным научных исследований, у хурмы много полезных свойств. Давайте с ними познакомимся.

Хурму отличает высокое содержание йода (до 50 мг%), поэтому с ее помощью человек может поддерживать баланс этого микроэлемента в организме. Кроме того, хурма богата витаминами РР и С. Они улучшают состояние кровеносных сосудов при варикозной болезни и склонности к куперозу — появлению на лице сеточки из капилляров.

Улучшает зрение

В ягодах хурмы высокое содержание витамина А и бета-каротина. Они укрепляют мышцы глаз и активизируют процесс регенерации тканей. Также в составе хурмы есть особое вещество зеаксантин, которое уменьшает риск катаракты и помогает сохранить зрение.

Защищает клетки от повреждений

Китайские ученые обнаружили, что регулярное употребление плодов хурмы обеспечивает защиту клеточной ДНК (в ней содержится генетический материал). Подобный защитный эффект создают натуральные антиоксиданты — каротиноиды и флавоноиды. Это может замедлить процесс старения, а также предотвратить развитие таких нейродегенеративных заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, антиоксидантные свойства хурмы в перспективе могут стать основой для разработки методов лечения онкологических заболеваний.

Улучшает пищеварение

Если съедать не более 2-3 плодов хурмы в день, как советуют диетологи, то клетчатка в составе этой ягоды активизирует работу кишечника и увеличивает выработку желудочного сока. Это улучшает пищеварение.

В больших количествах (1-2 кг в сутки) хурму есть опасно. Она содержит танины, которые обладают вяжущим эффектом. Могут возникнуть серьезные проблемы: от формирования в желудке больших комков растительных волокон до тяжелых запоров, что в некоторых случаях может даже вызвать непроходимость кишечника.

Полезна для кожи

Хурма широко используется в косметологии. Ягоды и листья этого растения могут служить основой для солнцезащитного средства, натурального питательного крема, лосьона для жирной кожи или антицеллюлитной маски для тела.

Нормализует сон

Благодаря нафтохинонам плоды хурмы обладают успокаивающим действием. Они уменьшают раздражительность и тревожность. У любителей хурмы процесс засыпания проходит быстрее и легче. Также люди крепче спят, что особенно актуально при бессоннице.

Снижает риск заболеваний сердца

Богатые танином грубые пищевые волокна хурмы связывают желчные кислоты и снижают уровень «плохого» холестерина, который может откладываться в виде бляшек на стенках сосудов. В результате эта ягода препятствует развитию атеросклероза и снижает вероятность развития сердечных болезней.

Кому противопоказано есть хурму?

Как мы уже говорили, в плодах хурмы содержатся танины, обладающие вяжущими свойствами. Их особенно много в незрелых плодах. Это делает хурму опасной для пациентов с язвенным колитом и спаечной болезнью кишечника. Данная ягода противопоказана больным, которые в недавнем прошлом перенесли любую операцию на одном из органов брюшной полости. Нельзя давать плоды хурмы маленьким детям с запорами. Также из-за обилия сахаров эта ягода противопоказана и диабетикам.

Как давно известно, во всем нужно придерживаться умеренности. Чрезмерное употребление хурмы может приводить к избытку йода, что опасно нарушением работы щитовидной железы. Поэтому, несмотря на множество полезных свойств хурмы, при наличии хронических заболеваний желательно проконсультироваться с врачом, прежде чем включать эту ягоду в ежедневный рацион.