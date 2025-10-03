Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Молочные секреты: как любимый напиток спасает дом от бытовых проблем 0 77

Люблю!
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Молочные секреты: как любимый напиток спасает дом от бытовых проблем

Все любят вкусное и питательное молоко, но не все знают, что его можно использовать не только в кулинарии, но и в домашнем хозяйстве. Этот любимый большинством напиток может решить немало различных бытовых проблем.

Полируем зеркала

Никак не можете добиться чистоты зеркал? Отполируйте зеркало с помощью молока. Для этого смочите в молоке безворсовую ткань и протрите поверхность - зеркало заблестит.

Вернем продуктам свежесть

  • С помощью молока вернем свежесть сушеным грибам. Для этого замочите сушеные грибы в теплом (не горячем) молоке на 10 минут, и они станут как свежие.

  • Чтобы рыба стала нежной и приятной на вкус, перед приготовлением положите ее на 15 минут в молоко.

  • Чтобы сделать говяжью печень более нежной, также положите ее в молоко и оставьте на час.

  • Если залить молоком засохший сыр, он снова смягчится и станет свежим.

Удаляем налет с серебра

Положите украшения или столовые приборы из серебра в миску, залейте прокисшим молоком и оставьте на 30 минут. Затем ополосните приборы или украшения в теплой воде и просушите.

Реставрируем фарфор

Треснувший фарфоровый предмет надо положить в кастрюльку, залить молоком и поставить на огонь и оставьте кипеть в течение часа. После этой процедуры предмет избавится от трещин, станет блестящем и сверкающим.

Стираем постельное белье

Чтобы придать пододеяльникам, наволочкам и простыням чистоту и белизну, сделать их практически как новыми, при стирке добавляйте в воду немного крахмала и стакан молока.

Добавим обуви лоска

Смочите в молоке тряпочку и протрите капризную лакированную обувь. Дождитесь высыхания молока и надевайте любимые туфли.

Боремся с тлей

Если на ваших растениях завелась тля, то на протяжении всего вегетационного периода их рекомендуется опрыскивать через каждые две недели, используя пульверизатор, раствором из молока и воды: на 1 литр воды, добавляйте 2 ст. л молока.

Читайте нас также:
#дом #полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Можно ли выучить новый язык после 60 лет? Вот что говорят исследования
Изображение к статье: Можно ли выучить новый язык после 60 лет? Вот что говорят исследования
Живи как они: 6 уроков от котов, которые помогут вам стать счастливыми
Изображение к статье: Живи как они: 6 уроков от котов, которые помогут вам стать счастливыми
Эффект страуса: с этого возраста мы начинаем избегать информации, даже если она полезна
Изображение к статье: Эффект страуса: с этого возраста мы начинаем избегать информации, даже если она полезна
Когда вы начинаете новые отношения: почему важно временно обойтись без секса
Изображение к статье: Когда вы начинаете новые отношения: почему важно временно обойтись без секса
Изображение к статье: Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления
Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления 97
Изображение к статье: Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут
Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут 122
Изображение к статье: Как сэкономить на здоровом питании: лучшие советы
Как сэкономить на здоровом питании: лучшие советы 114
Изображение к статье: Осенний рацион: какие ферментированные продукты поддерживают иммунитет
Осенний рацион: какие ферментированные продукты поддерживают иммунитет 154

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 14
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 23
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 37
Изображение к статье: Варшава отправляет войска на границу с Литвой и Германией
В мире
Варшава отправляет войска на границу с Литвой и Германией 70
Изображение к статье: Жуть: пользователи наушников Apple услышали свист в ушах
Техно
Жуть: пользователи наушников Apple услышали свист в ушах 78
Изображение к статье: Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X
Бизнес
Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X 63
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 14
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 23
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео