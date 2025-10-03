Все любят вкусное и питательное молоко, но не все знают, что его можно использовать не только в кулинарии, но и в домашнем хозяйстве. Этот любимый большинством напиток может решить немало различных бытовых проблем.

Полируем зеркала

Никак не можете добиться чистоты зеркал? Отполируйте зеркало с помощью молока. Для этого смочите в молоке безворсовую ткань и протрите поверхность - зеркало заблестит.

Вернем продуктам свежесть

С помощью молока вернем свежесть сушеным грибам. Для этого замочите сушеные грибы в теплом (не горячем) молоке на 10 минут, и они станут как свежие.

Чтобы рыба стала нежной и приятной на вкус, перед приготовлением положите ее на 15 минут в молоко.

Чтобы сделать говяжью печень более нежной, также положите ее в молоко и оставьте на час.

Если залить молоком засохший сыр, он снова смягчится и станет свежим.

Удаляем налет с серебра

Положите украшения или столовые приборы из серебра в миску, залейте прокисшим молоком и оставьте на 30 минут. Затем ополосните приборы или украшения в теплой воде и просушите.

Реставрируем фарфор

Треснувший фарфоровый предмет надо положить в кастрюльку, залить молоком и поставить на огонь и оставьте кипеть в течение часа. После этой процедуры предмет избавится от трещин, станет блестящем и сверкающим.

Стираем постельное белье

Чтобы придать пододеяльникам, наволочкам и простыням чистоту и белизну, сделать их практически как новыми, при стирке добавляйте в воду немного крахмала и стакан молока.

Добавим обуви лоска

Смочите в молоке тряпочку и протрите капризную лакированную обувь. Дождитесь высыхания молока и надевайте любимые туфли.

Боремся с тлей

Если на ваших растениях завелась тля, то на протяжении всего вегетационного периода их рекомендуется опрыскивать через каждые две недели, используя пульверизатор, раствором из молока и воды: на 1 литр воды, добавляйте 2 ст. л молока.