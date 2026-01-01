Премьер-министр Чехии Бабиш уверен в достижении мира в 2026 году.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уверен в достижении мира в 2026 году. Он также выразил мнение, что политики не должны пугать войной.

«Желаю, чтобы 2026 год был годом мира! Я верю, что будет! (...) Вместо поиска путей к урегулированию мы слышим все чаще речи, что война неизбежна, что она придет [к нам] через два или три года. Это безответственная политика», — заявил он.

Чешский премьер также не согласился с мнением о том, что мир — это выражение слабости.