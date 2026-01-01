Baltijas balss logotype
На Украину прибыли новые американские системы Patriot

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Украину прибыли новые американские системы Patriot
ФОТО: Global Look Press

Украина получила еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщило Минобороны страны.

Как говорил ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль, поставка была осуществлена благодаря недавним договоренностям с правительством Германии.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия поставила ВСУ две системы Patriot и девятую по счету установку Iris-T. В новом году страна намерена передать Украине «значительное количество» ракет AIM-9 Sidewinder из своих арсеналов.

#Украина #ПВО #ВСУ #Германия
Оставить комментарий

