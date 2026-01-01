Украина получила еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщило Минобороны страны.

Как говорил ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль, поставка была осуществлена благодаря недавним договоренностям с правительством Германии.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия поставила ВСУ две системы Patriot и девятую по счету установку Iris-T. В новом году страна намерена передать Украине «значительное количество» ракет AIM-9 Sidewinder из своих арсеналов.