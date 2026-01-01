Мировых лидеров призвали правильно расставить приоритеты и инвестировать в развитие, а не в разрушение, по мере вступления в 2026-й год.

Глава ООН выступил с срочным призывом защитить планету накануне Нового года, предупредив, что вокруг нас царят «хаос и неопределенность».

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что «один факт говорит громче слов», сообщив, что мировые военные расходы в прошлом году достигли колоссальных 2,7 трлн долл. (около 2,3 трлн евро). По мере усиления гуманитарных кризисов и политической напряженности эти траты, по прогнозам, более чем удвоятся и к 2035 году составят 6,6 трлн долл. (5,63 трлн евро).

«Очевидно, что у мира есть ресурсы, чтобы улучшать жизнь людей, исцелять планету и обеспечить будущее мира и справедливости», говорит Гутерриш.

«В 2026 году я обращаюсь ко всем лидерам: относитесь к делу серьезно. Выбирайте людей и планету, а не боль. В этот Новый год давайте поднимемся вместе: ради справедливости. Ради человечества. Ради мира».

Что можно было бы сделать без военных расходов

В сентябре по просьбе государств-членов ООН Гутерриш представил доклад под названием «Истинная цена мира», в котором показан «резкий дисбаланс» мировых расходов. В нем подчеркивается, какие компромиссы приходится принимать из-за растущей стоимости вооруженных сил, и утверждается, что инвестиции в мир важны как никогда.

В докладе говорится, что перенаправление всего 15% мировых военных расходов более чем достаточно, чтобы покрыть ежегодные затраты на адаптацию к изменению климата в развивающихся странах. Также отмечается, что каждый доллар, потраченный на военные нужды, создает более чем вдвое больше выбросов парниковых газов, чем доллар, вложенный в гражданские отрасли.

Расходы в размере 1 млрд долл. (852 млн евро) на военные нужды создают около 11 200 рабочих мест, но те же деньги могли бы обеспечить 16 800 рабочих мест в секторе чистой энергетики, 26 700 рабочих мест в образовании или 17 200 в здравоохранении.

Ежегодно потребуется менее 4% из 2,7 трлн долл., чтобы покончить с мировым голодом к 2030 году, а чуть более 10% позволили бы полностью привить каждого ребенка на планете.

Цена «конфликтного углерода»

Войну часто называют одним из «главных загрязнителей» планеты: выбросы возникают не только из-за пожирающих топливо самолетов и танков, но и из-за работ по расчистке и восстановлению разрушений после войн.

По данным The War On Climate, кампании, выступающей за включение военных выбросов в глобальные климатические соглашения, война между Израилем и сектором Газа произвела 32,2 млн тонн CO₂-эквивалента всего за 15 месяцев.

Исследование 2022 года организаций Scientists for Global Responsibility и Conflict and Environment Observatory оценивает, что на долю военных приходится около 5,5% глобальных выбросов парниковых газов, а вооруженные конфликты выделяют больше CO₂, чем большинство стран.

Несмотря на это, армии в основном исключены из обязательной отчетности в рамках глобальных климатических соглашений. Более того, ЕС оставляет без раскрытия около 82% своих военных выбросов и намерен увеличить оборонные расходы на 100 млрд евро к 2027 году.

Именно поэтому в последние годы растет спрос на то, чтобы экологическая цена конфликтов была раскрыта. «Европа не может претендовать на климатическое лидерство, пока ее военные выбросы остаются непрозрачными», говорит доктор Соруш Аболфати, доцент Университета Уорика и участник The War on Climate.

Климатические репарации за войну

Еще в ноябре стало известно, что вторжение России в Украину на данный момент привело к выбросам, эквивалентным 236,8 млн тонн CO₂.

Около 3 млн гектаров украинских лесов также были уничтожены или повреждены войной, что снизило их способность поглощать парниковые газы на 1,7 млн тонн в год. При том что Украина занимает менее 6% площади континента, на ее территории сосредоточена треть европейского биоразнообразия.

Инициатива по учету парниковых газов войны (IGGAW) установила, что военные с обеих сторон израсходовали 18 млн тонн топлива и подожгли 1,3 млн гектаров полей и лесов.

Сотни нефтегазовых объектов также были уничтожены, а для укрепления линий фронта заказаны «огромные объемы» стали и цемента. Эти выбросы сопоставимы с годовыми выбросами Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии вместе взятых.

На Россию сейчас оказывается давление с требованием выплатить 43,8 млрд долл. (примерно 37,74 млрд евро), что может стать первым в мире случаем климатических репараций за войну.