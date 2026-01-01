Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК) жив. Об этом сообщил глава Главного управления разведкой (ГУР) Кирилл Буданов, передает «Политика Страны».

Издание опубликовало видео, на котором появился и сам Капустин. Буданов заявил, что убийство основателя РДК было инсценировано, чтобы выявить агентов российских спецслужб.

Сообщения о смерти основателя РДК появились 27 декабря. В организации заявили, что его смерть наступила в результате удара российского FPV-дрона в то время, когда он «выполнял боевые задачи». Каких-либо других подробностей о ситуации не приводилось.