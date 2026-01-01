Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ГУР Украины заявило об инсценировке смерти основателя РДК 2 595

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Глава ГУР Украины Буданов заявил об инсценировке смерти основателя РДК Капустина.

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК) жив. Об этом сообщил глава Главного управления разведкой (ГУР) Кирилл Буданов, передает «Политика Страны».

Издание опубликовало видео, на котором появился и сам Капустин. Буданов заявил, что убийство основателя РДК было инсценировано, чтобы выявить агентов российских спецслужб.

Сообщения о смерти основателя РДК появились 27 декабря. В организации заявили, что его смерть наступила в результате удара российского FPV-дрона в то время, когда он «выполнял боевые задачи». Каких-либо других подробностей о ситуации не приводилось.

Читайте нас также:
#Украина #разведка #дрон #спецслужбы #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    1-го января

    Внук еврея Карпманского Ефима Антоновича,ветерана ВОВ,возглавляющего 20 лет сочинский театр. В 2001 г.Капустин(Никитин)переехал с матерью в Германию по еврейской лини,пишут российские СМИ Возглавляет Русский 😀😀😀Добровольческий корпус,воюющий на стороне Украины...

    4
    2
  • A
    Aleks
    Aleks
    1-го января

    Внук еврея Карпманского Ефима Ароновича ветерана ВОВ

    4
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеленский объявил о переменах в армии Украины
Изображение к статье: В Киеве чаще всего страдает гражданский сектор. Иконка видео
Изображение к статье: Армия латиноамериканской республики оснащена российским оружием. Иконка видео
Изображение к статье: В 2026 году Россия усилит гибридные действия и операции по оказанию влияния в Европе - эксперт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
1
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео