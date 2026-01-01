Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»
Глава ГУР Украины Буданов заявил об инсценировке смерти основателя РДК Капустина.
Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК) жив. Об этом сообщил глава Главного управления разведкой (ГУР) Кирилл Буданов, передает «Политика Страны».
Издание опубликовало видео, на котором появился и сам Капустин. Буданов заявил, что убийство основателя РДК было инсценировано, чтобы выявить агентов российских спецслужб.
Сообщения о смерти основателя РДК появились 27 декабря. В организации заявили, что его смерть наступила в результате удара российского FPV-дрона в то время, когда он «выполнял боевые задачи». Каких-либо других подробностей о ситуации не приводилось.
