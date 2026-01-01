Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Праздники, холод и лишние калории: как обмануть аппетит и сохранить фигуру в зимний сезон 0 109

Люблю!
Дата публикации: 01.01.2026
1001sovet
Изображение к статье: Праздники, холод и лишние калории: как обмануть аппетит и сохранить фигуру в зимний сезон

Сделать здоровое питание легким, даже когда холодно, вполне возможно, особенно если прислушаться к советам диетологов.

Тяга к калорийной пище в холодную погоду — это не миф, и да, увеличение веса зимой — это настоящий вызов. Сочетание праздничных встреч, соблазна вкусной еды (привет, сырная паста!) и меньшего количества времени на свежем воздухе может быстро накапливаться.

Но вот хорошая новость: вам не нужно отказываться от любимых продуктов, чтобы избежать увеличения веса зимой. Woman`sWorld поговорили с зарегистрированными диетологами о том, почему мы стремимся к определенным продуктам в холодные месяцы, и об их любимых стратегиях — от контроля порций до простых замен продуктов — чтобы помочь вам справиться со всем этим, не набирая нежелательных килограммов.

Почему происходит увеличение веса зимой

Исследователи говорят, что увеличение веса в зимние месяцы связано с чрезмерным потреблением пищи во время праздничного сезона и менее частым взвешиванием в это время.

И это не единственные причины, почему показатели веса могут колебаться в холодную погоду. Есть немало факторов, которые влияют на увеличение веса, которое обычно происходит с осени до зимы, говорит Шелли Боллс, диетолог. К ним относятся снижение физической активности, поскольку мы склонны проводить больше времени в помещении и праздники, такие как Рождество, Новый год и День святого Валентина, которые способствуют чрезмерному потреблению калорий.

И, возможно, больше еды вне дома во время путешествий и семейных/дружеских встреч во время праздников, не говоря уже об эмоциональном питании, которое может сопровождать это время года. Все эти факторы вместе могут сделать контроль веса сложным с осени до зимы.

Способы, поддержанные диетологами, наслаждаться любимой едой, не набирая вес

Хотя тяга к любимой еде может усиливаться в это время года, она не должна сорвать ваш план здорового питания, и вам также не нужно лишать себя этого. Вот три способа наслаждаться любимыми блюдами в холодные месяцы, не провоцируя увеличение веса зимой:

Следите за размером порции

Когда на вашей тарелке появляется любимое зимнее блюдо, может возникнуть соблазн быстро его съесть. Но невероятно легко переборщить, когда сразу бросаешься на калорийное блюдо. Поэтому измените размер тарелки.

Используйте тарелку с меньшим диаметром, чтобы потреблять соответственно меньшие порции, говорит Боллс.

Также разумно: откажитесь от пакетика. Предварительно переложите перекусы, такие как чипсы, крекеры и сладости, в небольшие миски, чтобы контролировать размер порций, говорит Боллс. Избегайте еды из пакетика, поскольку тогда мы склонны съедать больше, чем порцию, за раз.

Замедление

Поспешное потребление пищи противоречит вашим целям по похудению. Выделите время, чтобы по-настоящему насладиться едой.

Вашему кишечнику может понадобиться от 15 до 20 минут, чтобы передать сигнал в мозг о том, что вы сыты, и иногда мы уже заканчиваем есть к тому времени, говорит Боллс. Замедляя темп еды, вы можете дать своему телу время послать этот сигнал, прежде чем вы перенасытитесь. Потренируйтесь класть ложку или вилку между кусочками и сосредоточьтесь на жевании, пока не получите консистенцию, похожую на яблочное пюре. Эти практики также помогают здоровью кишечника.

Только вы, ваша тарелка и ваше блюдо

Избегайте еды с отвлекающими факторами, такими как листание страниц в телефоне, просмотр телевизора или работа за компьютером, говорит Боллс. Вы можете заметить, что быстрее начнете чувствовать сытость, или же просто больше будете наслаждаться едой, поскольку вы присутствуете. Если вы когда-нибудь ели миску попкорна или пакет чипсов во время просмотра фильма, вы, возможно, знаете, о чем идет речь. Эти отвлекающие факторы могут снизить нашу осознанность продуктов, которые мы потребляем, и увеличить наше потребление, что приводит к увеличению веса.

Читайте нас также:
#зима #здоровое питание #холод #праздники #кишечник #калории #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему не поднимается уровень витамина D, даже если вы пьёте его регулярно: новое генетическое исследование
Изображение к статье: 3 мифа о контактных линзах, в которые до сих пор верят многие
Изображение к статье: Неожиданные источники антиоксидантов: 7 продуктов, которые работают сильнее зелёного чая
Изображение к статье: Что ускоряет старение кожи: 5 распространённых ингредиентов, которых стоит избегать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 813 автомобилей
В мире
Изображение к статье: Один из крупнейших покупателей российской нефти выдвинул требование
В мире
Изображение к статье: Агент Кремля и угроза безопасности? Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию
В мире
1
Изображение к статье: Эстония выслала в Россию православного батюшку, который является гражданином Латвии
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Сахарная зависимость: что это такое и как она проявляется
Еда и рецепты
Изображение к статье: Каждое отправление туристического поезда сопровождается оркестром. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 813 автомобилей
В мире
Изображение к статье: Один из крупнейших покупателей российской нефти выдвинул требование
В мире
Изображение к статье: Агент Кремля и угроза безопасности? Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео