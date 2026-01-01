Baltijas balss logotype
Франция и Великобритания готовы отправить военных в Украину даже без мандата ООН или ЕС 0 293

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Франция и Великобритания готовы отправить военных в Украину даже без мандата ООН или ЕС

Как сообщает Die Welt, Франция и Великобритания готовы отправить своих военных в Украину даже без мандата ООН или ЕС после заключения перемирия. Численность такой миссии может составить от 10 000 до 15 000 солдат.

Франция и Великобритания готовы принять участие в наблюдательной операции "многонациональных сил" для обеспечения будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом в среду, 31 декабря, сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в среде европейских дипломатов.

Согласно информации издания, британские и французские военные совместно с представителями ЕС уже разработали планы по обеспечению гарантий безопасности для Украины. Более того, Францияи Великобритания готовы направить своих военных для участия в наблюдательной миссии даже без соответствующего мандата ООН или Европейского Союза. Для этого им будет достаточно только согласия официального Киева.

Как сообщают источники Die Welt, проект такой наблюдательной миссии предполагает, что французские и британские военные смогут при необходимости открывать огонь для поддержания перемирия. Кроме того, обсуждается участие военных других неназванных европейских стран. Дипломаты считают, что в первые месяцы перемирия численность таких "международных сил" может составить от 10 000 до 15 000 военных.

Предполагается, что "многонациональные силы" будут обеспечивать безопасность Украины с моря и воздуха также с территории соседних стран. Die Welt не называет их, однако предполагает, что большую роль в наблюдательной миссии может сыграть Турция - в особенности в акватории Черного моря.

ЕС готовит новый пакет санкций против России

Как пишет Die Welt, к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2026 года ЕС планирует новый, 20 пакет санкций. Согласно источникам издания, в Брюсселе обсуждается запрет на въезд в ЕС и заморозка активов отдельных людей и организаций, а также санкции в сфере энергетики. В частности, речь идет о запрете на импорт в Евросоюз российского урана, против которого пока выступают Франция и Бельгия.

#Украина #санкции #перемирие #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
