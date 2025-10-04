Baltijas balss logotype
Поздний ужин, газировка и другие привычки: гастроэнтеролог рассказал, что действительно вредит желудку

Люблю!
Дата публикации: 04.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Поздний ужин, газировка и другие привычки: гастроэнтеролог рассказал, что действительно вредит желудку

Мы привыкли воспринимать еду как нечто обыденное, но многие факты о питании могут удивить. Действительно ли поздний ужин вредит пищеварению? А можно ли ежедневно пить газировку? Советы гастроэнтеролога помогут разобраться, что вредит желудку и как улучшить пищеварение.

Гастроэнтеролог-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Галина Анохина рассказала для РБК-Украина о 8 важных фактах, которые помогут поддерживать правильное питание для желудка и избежать проблем.

Однообразное питание: как оно влияет на желудок

Врач рассказала, что при однообразном питании сложно получить с пищей все необходимые пищевые компоненты. Надо стараться, чтобы в рационе непременно были блюда животного и растительного происхождения.

Вреден ли для желудка поздний ужин?

По словам Анохиной, все индивидуально, однако и с переполненным, и с "голодным" желудком сложно заснуть.

"Людям с высокой кислотностью желудка рекомендуется после ужина за 2 часа до сна выпить чай с молоком или сливками, съесть омлет или гречневую или другую кашу с молоком или сливочным маслом. Порции в случае позднего ужина для всех без исключения должны быть небольшими", - отметила врач.

Замороженные и свежие фрукты: есть ли разница?

По словам гастроэнтеролога, свежие фрукты имеют преимущество над замороженными, но если нет возможности есть свежие, то замороженные тоже подойдут.

Можно ли пить газировку ежедневно?

Врач отметила, что газировку можно пить ежедневно, если человек хорошо ее воспринимает.

Почему с возрастом организму сложнее переваривать пищу?

Как объяснила Галина Анохина, органы пищеварения тоже стареют, и с возрастом потребности в пище уменьшаются. Для пожилых людей важно не количество, а качество, то есть объем блюд следует уменьшить, а качество - повысить.

Как гастроэнтерологи относятся к сыроедению?

"Фрукты и овощи лучше есть сырыми, однако продукты животного происхождения следует тщательно готовить", - рассказала врач.

Есть ли смысл принимать ферменты для улучшения пищеварения?

По словам Анохиной, ферменты следует принимать людям с хроническим панкреатитом, особенно если человек теряет вес и не может полноценно питаться.

Также ферменты назначают при анорексии и других состояниях, когда нужно улучшить пищеварение.

Контроль ЖКТ: какие анализы сдавать?

Диетолог рассказала, что для контроля состояния ЖКТ информативными являются общий анализ крови и мочи, кала на скрытую кровь и гельминты, УЗИ органов брюшной полости. Другие обследования врач назначает по необходимости.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео