Уже 9 и 10 октября на Кипсале состоится одно из важнейших мероприятий по установлению новых контактов в Балтии – выставка и конференция по бизнес-технологиям Riga Comm 2025. Мероприятие соберет более двух тысяч профессионалов и руководителей из различных отраслей, чтобы получить новые знания, установить полезные контакты и найти наиболее подходящие цифровые решения и технологических партнеров.

В этом году в Riga Comm примут участие более 100 разработчиков ИКТ-решений из Балтии и других стран, а также поставщиков из 13 стран. В течение двух дней на 14 конференциях на восьми сценах выступят и поделятся своим опытом более 200 лекторов из 17 стран.

Конференция CEO & CTO Talks

9 октября на сцене xpate Executive выступят эксперты Food Union, TV3 Group, Eco Baltia vide, Balcia Insurance, MSC и других прогрессивно мыслящих компаний, чтобы раскрыть стратегии цифровой трансформации, внедренные руководителями технологических компаний. Посетители Riga Comm 2025 смогут послушать истории об опыте преодоления трудностей и узнать о видении инноваций, основанных на искусственном интеллекте. Кульминацией конференции станет энергичная дискуссия о формировании цифрового авангардного мышления. Она даст практические идеи о том, как более эффективно управлять изменениями и быстрее внедрять инновации в организациях.

Финансовые технологии для бизнеса

10 октября на сцене xpate Executive состоится конференция по финансовым технологиям. Партнер конференции – финансовый директор xpate Олег Сеитов расскажет о создании финансово-технологических компаний, масштабы деятельности и рентабельность которых можно легко увеличить, не нанимая на работу «целую армию». О вызовах экосистемы, соответствии и сотрудничестве в области электронной идентификации (eID) расскажет руководитель отдела бизнес-стратегии Smart-ID Piruza Harutjunjan. А в презентации Эдгарса Стафецкиса, руководителя TrustLynx, вы узнаете, готовы ли финансовые системы к следующему уровню безопасности и автоматизации.

Защита бизнеса в физической и дигитальной среде

Как сделать инфраструктуру действительно безопасной, почему важна не только цифровая, но и физическая безопасность, 10 октября на конференции по кибербезопасности на сцене Future расскажет директор по безопасности LMT Эгонс Бушс. А почему безопасность облачных данных не выполняет свою функцию в полной мере – поделится директор по глобальной безопасности Crayon Александр Вара. Другие не менее важные темы на этой конференции затронут профессионалы из таких компаний, как Innerworks, NS Advisory, Peak Defence, Latvian State Radio and Television Center, IDEMIA и др.

Инструменты и стратегии цифровых продаж

О новейших и наиболее эффективных инструментах и стратегиях цифрового маркетинга можно будет узнать, посетив конференцию по цифровому маркетингу Riga Comm 2025 на сцене SAP Emarsys Digital. Основатель и президент 7 Knots Digital Джеймс Карклиньш расскажет, какие B2B-стратегии в 2025 году используют лидеры американского бизнеса. А соучредитель и исполнительный директор Yespo Алекс Данченко раскроет, что увеличивает доходы компании — искусственный интеллект или все-таки маркетинг.

Во второй день мероприятия, 10 октября, состоится конференция по электронной коммерции, на которой выступят эксперты из таких компаний, как Infobip, Inbank, Stripo, Loyalty Point, Magebit, MIXD GROUP и др. Практические советы о том, как успешно увеличить экспорт своего интернет-магазина, поделится член правления WD Market Томас Берзиньш. Руководитель Amazon Sellers Society Krystel Abi Assi продемонстрирует, какие возможности для распространения на самых быстрорастущих рынках открывает Amazon Middle East.

Искусственный интеллект на практике

Влияние ИИ продолжает расти и позволяет компаниям работать все более эффективно, поэтому основатель и председатель правления Nextury Group Илья Лаурс начнет конференцию по машинному обучению в этом году с риторического вопроса: «Является ли одним из последствий сингулярности экономика без людей?». На сцену Future также выйдет архитектор технологий Accenture Oracle Элвис Плацис, чтобы познакомить с автоматизацией рабочего процесса компании с помощью Oracle AI и машинного обучения. Кроме того, руководитель архитектурных решений Emergn Айгарс Мациньш раскроет, является ли Vibe Coding всего лишь мифом или все же распространенной стратегией на практике. Посетите Riga Comm 2025 и узнайте об устойчивости, применении и ограничениях искусственного интеллекта от экспертов таких компаний, как XCALLY, Zen IS, EPAM Systems, Lexu AI и Engine.

Оптимизация человеческих ресурсов

9 октября на сцене «Smart» руководитель проекта по развитию персонала Grindeks Мария Моче-Богданова поделится, какие вызовы и преимущества внедрения системы SAP. А об опасностях гибридной и удаленной работы, которые мы не замечаем, расскажет Ирина Розенштейн, ассоциированный партнер и руководитель практики трудового права в Ellex Kļaviņš.

На панельной дискуссии о теневом SaaS и рисках безопасности вы сможете встретиться и пообщаться с экспертами компаний Affire, Datakom, CERT.LV и Crayon.

Системы и стратегии управления взаимоотношениями с клиентами

На конференции CRM аналитик бизнес-процессов компании CSC TELECOM Каспарс Райскумс раскроет самые необходимые компоненты современной CRM-системы. А о стратегических потребностях CRM, таких как сбор данных о продажах, маркетинге и др., расскажет руководитель европейского подразделения Teamgate Эйвидас Гринюс. 14 различных CRM-систем, их применение и стратегии 9 октября на сцене Tech представят эксперты компаний Odoo, Dominate Sales, Elva Baltic, Accenture Baltics, SAP, Sharpify, E-pasaule, Toolstrek и другие компании.

Новости в сфере э-мобильности

9 октября на сцене Ignitis ON состоится конференция по электронной мобильности, на которой расскажут о последних новостях профессионалы из Ignitis Group, Schneider Electric, Avis Budget Group Latvia, Omniva, Mobilly, Латвийской ассоциации электромобилей, Carguru и др. На конференции можно будет узнать о последних тенденциях в области электромобильности в Прибалтике, практических примерах электрификации автопарков и решениях для грузовых перевозок и доставкок. Посетите конференцию и познакомьтесь с инновациями в инфраструктуре зарядки электромобилей, интеграцией с системами управления зданиями, а также обсудите окупаемость инвестиций в электромобильные парки.

Технологии в сфере логистики

10 октября на сцене Ignitis ON состоится конференция по логистическим технологиям, на которой можно будет узнать, как с помощью цифровых инструментов и автоматизации создать гибкие цепочки поставок и оптимизировать логистические процессы. Конференцию откроет соучредитель eFTI Experts Мерринг Хейти с примерами внедрения регламента и соблюдения требований. В конце дня состоится панельная дискуссия, в ходе которой эксперты компаний IDTA, Fintraffic VTS и LMT обсудят, как устойчиво и эффективно организовать логистический поток от портов до производства, от складов и далее по всей цепочке поставок.

Женщины в сфере технологий

Уже седьмой год подряд в рамках Riga Comm пройдет конференция Women in Tech. 10 октября на сцене Smart с вдохновляющими историями успеха, которые побуждают женщин присоединяться к технологическим компаниям, поделятся представительницы ERDA, Swisscom, AuthentiKU, Riga City Council, CERT, Printful, Balcia и др. Конференция организована в сотрудничестве с сообществом Riga TechGirls.

Объединенный стенд латвийского кластера IT

На выставке Riga Comm 2025 латвийский IT-кластер соберет ведущие технологические компании на одном общем стенде, где также будет отдельная сцена для различных презентаций. От искусственного интеллекта до аналитики данных, от кибербезопасности до поддержки цифровой трансформации – все, чтобы полноценно помочь компании расти. Посетив объединенный стенд, вы сможете не только познакомиться с инновационными дигитальными решениями, но и почерпнуть вдохновляющие идеи, стратегии и истории, которые помогут сделать следующий шаг в развитии вашей компании. На стенде латвийского IT-кластера вы сможете встретить профессионалов из 16 мощных и инновационных компаний: CSC Telecom, D8 Corporation, Elva Baltic, Excellent Latvia, Flex Bi, Hortus Digital, IBSC, Latvijas Mobilais Telefons, Rix Technologies, Solwit, RGP, T Media Group, Backscreen (Tet), Datakom, Visma Enterprise un Zen IS.

Решения для центров обработки данных ИИ и гибридные технологии с подключением нескольких “облаков”

9 и 10 октября на сцене партнера Riga Comm 2025 – ARROW выступят представители таких ведущих технологических компаний, как Red Hat, Microsoft, IBM, Nvidia и др. Эксперты представят новейшие решения для центров обработки данных на базе искусственного интеллекта и гибридные облачные технологии. Рядом со сценой, на стенде Arrow, можно будет проконсультироваться по поводу этого инструмента и того, как он способен оптимизировать работу ИТ-отдела в компании и способствовать росту бизнеса в целом.

Встретиться с имеющимися и потенциальными партнерами

Зона нетворкинга и платформа Riga Comm 2025 созданы для удобного и эффективного планирования индивидуальных встреч с потенциальными партнерами и установления новых важных контактов. В течение двух дней вы сможете пообщаться и наладить новые связи с профессионалами в области бизнеса и технологий из стран Балтии, Европы и других стран. Расширьте круг своих профессиональных контактов и создайте новые возможности для сотрудничества: b2match

Откройте новые технологические решения на выставке!

В дополнение к обширной программе конференций можно посетить выставку, в которой примут участие более 100 разработчиков и поставщиков технологических решений из 13 стран. Новейшие решения и инновации представят такие компании, как Enreach, Dominate Sales, Inbank, StrongPoint, Proact, Magebit, Visma, Arrow ECS, Digital Matter и Verifone. Полный каталог участников выставки можно посмотреть здесь: rigacomm

Билеты можно приобрести в Интернете, а также на месте во время мероприятия.

По мере приближения мероприятия билеты будут дорожать.

Билеты: rigacomm

Время и место проведения:

Международный выставочный центр на Кипсале (ул. Кипсалас, 8, Рига)

9 октября 10.00–17.00

10 октября 10.00–16.00

Больше подробностей и новостей: rigacomm.com/lv/programma/

