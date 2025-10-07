Baltijas balss logotype
Фен в хозяйстве: необычные способы использования 0 224

Люблю!
Дата публикации: 07.10.2025
Многие знают фен только как прибор для сушки волос и придания объёма причёске. На самом деле, это устройство может оказаться полезным во множестве бытовых ситуаций.

Удаление наклеек и этикеток

Чтобы легко снять приставшие ценники или наклейки, направьте горячий воздух фена на поверхность. Через 20–30 секунд клей размягчится, и этикетку можно будет аккуратно убрать с пластика, керамики, металла, стекла или зеркала. Такой способ подходит и для детских наклеек на мебели или письменных столах.

Снятие пластыря и медицинских повязок

Фен помогает удалить липкий пластырь без боли. Несколько секунд подуйте тёплым воздухом на отслуживший пластырь, после чего его можно легко снять. Этот метод также эффективен для медицинских повязок, не повреждая кожу или волосы.

Удаление воска и следов от мелков

Капли воска на столе или подсвечниках, а также полосы от цветных восковых мелков становятся легко удаляемыми после прогрева феном. Достаточно нагреть поверхность и аккуратно протереть её салфеткой из микрофибры или хозяйственной губкой.

Избавление от водяных пятен на мебели

Фен помогает устранить следы воды на деревянной мебели от кружек или стаканов. Для этого включите холодный режим и направьте узкую струю воздуха на проблемное место. После нескольких секунд пятно постепенно исчезнет.

Клей и скотч

Фен ускоряет схватывание клея и повышает прочность двухстороннего скотча. Если нужно надёжно закрепить самоклеющиеся крючки, держатели, подвесные корзины или подсветку, прогрейте места приклейки тёплым воздухом — соединение станет намного крепче.

Растягивание тесной обуви

Чтобы растянуть узкую обувь, наденьте на ноги слегка влажные махровые носки и обувь, которую требуется расширить. Включите фен на несколько минут, направляя тёплый воздух на обувь со всех сторон, затем походите в ней до остывания. Этот способ эффективен только для кожаной обуви.

#дом
