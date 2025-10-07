Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь, облегчая повседневные дела и развлечения. Однако чрезмерное увлечение гаджетами повлияло на появление новых заболеваний, включая увеличение веса.

Само по себе использование гаджетов, конечно, не связано напрямую на появление лишних килограммов, но значительно сказывается на образе жизни человека, формируя его привычки. Клинический психолог, КПТ-психолог Юлия Королева помогла разобраться, каким образом мобильные устройства способствуют появлению избыточного веса.

Почему мы толстеем?

Ожирение возникает не просто так, оно зависит от множества разных обстоятельств. Врачи выделяют четыре большие группы факторов, способствующих появлению лишних килограммов: биологические, психосоциальные, поведенческие, факторы окружающей среды, медицинские причины. Психолог: «Использование гаджетов относится к группе поведенческих факторов, влияющих на появление лишнего веса. При этом все факторы взаимосвязаны и взаимно усиливаются друг другом».

Биологические факторы

Здесь речь идет о наследственности, особенностях обмена веществ и проблемах с гормонами. Если оба родителя полные, велика вероятность, что у ребенка будут те же проблемы. Бывают случаи, когда организм сам плохо перерабатывает пищу, медленно сжигает жиры и накапливает лишние килограммы даже при небольшом количестве еды. Гормональные сбои тоже во вред стройной фигуре: щитовидная железа, инсулин и стресс-гормоны вроде кортизола могут способствовать накоплению жира.

Психосоциальные факторы

Часто бывает, что люди с небольшим доходом вынуждены покупать недорогие продукты, которые содержат много сахара и вредных жиров. Многие не знают, как правильно питаться и заниматься спортом, потому что их никто этому не научил. Неправильные семейные привычки питания, которые передаются детям и остаются с ними надолго, тоже сказываются на здоровье и весе.

Факторы окружающей среды

Сегодня многие соблазняются дешевым фастфудом, особенно если нет времени готовить дома. Реклама постоянно убеждает нас попробовать вкусные блюда, несмотря на высокую калорийность. А в больших городах все меньше возможностей двигаться активно: работа сидячая, транспорт быстрый, спортплощадки далеко.

Поведенческие факторы

Многие привыкли считать причиной лишнего веса только неправильное питание или отсутствие спорта. Но ученые давно выяснили, что одна из главных причин — наше активное увлечение современными технологиями — планшетами, телефонами и компьютерами. Психолог: «Люди проводят много времени перед экранами, сокращая физическую активность, это ведет к снижению расхода калорий и накоплению избыточного жира. Также сказывается и то, что во время использования устройств многие склонны перекусывать фастфудом, это ведет к превышению дневной нормы калорий. А использование гаджетов во время еды отвлекает внимание от процесса питания, что приводит к перееданию».

Основные виновники:

Малоподвижность: чем больше мы смотрим сериалы онлайн или играем в игры, тем меньше двигаемся. Физическая активность снижается, а значит тело тратит меньше энергии, превращая излишнюю еду в жир.

Нездоровое питание: когда глаза прикованы к экрану, рука сама тянется к чипсам, пицце или другим быстро доступным закускам. Обычно это калорийные продукты, насыщенные сахаром и солью. Мы их едим, не задумываясь, и легко превышаем свою ежедневную норму калорий.

Проблемы со сном: яркий свет дисплеев мешает организму вырабатывать гормон сна — мелатонин. Это негативно отражается на качестве отдыха ночью, провоцирует усталость днем и заставляет хотеть съесть побольше быстрых углеводов (шоколад, печенье).

Стресс и тревожность: постоянное общение в соцсетях создает чувство беспокойства, неудовлетворенность собой и жизнью. Становится трудно справляться с эмоциями, и еда превращается в способ утешения себя.

«Таким образом, игры и социальные сети заменяют активные занятия спортом и хобби, ограничивая возможности для сжигания калорий. А ведь на появление лишнего веса влияет исключительно баланс прихода и расхода калорий», — уточняет наш эксперт.

Медицинские причины

Увеличение веса может возникнуть и на фоне приема некоторых препаратов. Юлия: «Особенно это касается антидепрессантов и гормональных средств. Заболевания эндокринной системы, например, патологии эндокринной железы, надпочечников и поджелудочной железы могут привести к нарушению метаболизма и набору веса».

Защититься от негативных последствий современных технологий несложно. Важно отказаться от частого пользования гаджетами, следить за качеством своего питания и вести активный образ жизни. Только тогда получится разорвать порочный круг: стресс, недостаток движений и чрезмерного потребления пищи, вернув телу стройность и хорошее самочувствие.

«Чтобы предотвратить негативные последствия, важно соблюдать баланс между использованием технологий и активным времяпрепровождением. К проблеме нужно подходить комплексно», — заключает специалист.